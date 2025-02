Великая Америка всегда тебя кинет

В соцсетях убежавших совершенно независимых оппозиционных граждан, которых презрительно называют здесь «соевыми», местами наступает принятие неизбежного: чтобы выжить, придется работать руками. Один автор так и говорит: идем, дескать, на биржу труда, соглашаемся хоть на работу с перфоратором на стройке.

И все такие: «Как можно! Мы же активисты и независимые журналисты, белая кость!».

Действительно, люди стремительно рванули на Запад не для того, чтобы работать на стройке, как какое-то путинское быдло. Они сначала совершенно независимо «критиковали режим» изнутри России, всячески отрицая наличие иностранного финансирования – независимые люди с горящими сердцами. А когда оказалось, что презирать русскую армию, работать во славу Украины и одновременно пребывать в центре Москвы не представляется никакой возможности, то плавно переместились по разным европейским локациям.

И продолжили свою независимую деятельность – ровно до той поры, пока Илон Маск не объяснил, во что и кем оценивается их работа, а также старательно спонсируется. Точнее, спонсировалось – USAID.

И тут у невероятно независимых, отрицавших всяческое проживание на западные гранты, случился кассовый разрыв: последний транш пошел по карманам раздающих структур, а полевые бойцы пропаганды Демократической партии пошли в расход – им все равно не выжить, так зачем им еще платить?

У некоторых нервы не выдержали буквально через сутки – они начали визжать в сетях, что Трамп им перерезал провода и как теперь жить? Погодите, вы же позавчера говорили, что никаких западных грантов не существует, а вы живете на подписку и рекламу, потому что самые честные и профессиональные, не то что коллективный «соловьев». Но мы недооцениваем профессиональных борцов с режимом – им все божья роса, потому что текущая версия звучит так: «да, нам давали деньги и Сорос, и Ходорковский**», которые сами брали деньги у USAID, и сам USAID через массу вороватых прокладочек – тоже давал. И что в этом плохого? – сообщают нам на голубом глазу соевые СМИ, которые маскировались под «студенческие журналы», под независимые «медузы*» и «дожди*». А вы наверняка все думали: какие же честные парни – как они жгут всё напалмом. Правда, довольно единообразно, как по методичке, освещали одни вещи и наглухо молчали о других – но это только потому, что хорошие люди думают одинаково. А кто так не думает – тот плохой и путинист. А еще поддерживает свою армию – вместо того, чтобы топить за ВСУ.

То есть Путин опять оказался прав – вместо оппозиции и ее СМИ мы имели буквально рупор Демократической партии США под патронатом ЦРУ. Ну прекрасно, спасибо что сознались. Тупые истерички не смогли удержать язык за зубами.

Естественно – это истерика. Люди уже считали, что они зацепились за европейский ВНЖ, за непыльную работку, чтобы со стороны наблюдать, как «проклятую Рашку» будут разносить в щепки – от экономики (санкциями) до городов и сел (крылатыми ракетами Storm Shadow).

И тут выясняется в одночасье, что билеты на галерку отозваны и праздника больше не будет.

И что все эти люди будут делать? Профессии у них нет: писать под диктовку спущенного от USAID редактора (о такой практике сообщила редактор «Астры» Чумакова) – это не профессия. Публиковать телеги шпиона Гроздева** под видом «расследований» – это не профессия, ведь ты знаешь об этом, Доброхотов**? Но как раз расплывшиеся на харчах USAID бывшие сотрудники «Эха Москвы», сидя в Латвии/Литве, как-то выкрутятся в одну харю – остальных кинут под танк.

Потому что великая Америка всегда тебя кинет.

Были бы вы поумней, так спросили бы поколение 70-х, которые отпахали на Америку в Мюнхене на радио «Свобода*» полжизни и которых кинули даже с пенсиями, когда РС переезжала в Прагу. Потому что новая родина всегда тебя кинет. Запомни это, перебежчик.

Кстати, о «Голосе Америки*» и «Свободе*». Последнее выступление Маска по поводу того, что они жрут миллиарды долларов, а их никто уже давно не слушает, потому что они обезумевшие леваки-либерасты и пора бы их уже закрыть, обрушит предыдущую, до-интернетную схему отъезда «независимых журналистов» в Европу. То есть более старшее поколение – поколение омерзительных адагамовых с морозовыми. Это будет еще одно шоу, которое мы с удовольствием понаблюдаем.

Но вот вопрос: и что, Адагамову идти на завод? Так его даже в фотографы не возьмут, потому что он очень плохой фотограф. А что умеет делать Морозов** – знает наверняка только его домашний бар.

Они буквально все – совершенно бессмысленные люди, которые, проживая когда-то на территории России, впихивали «ценности» Демпартии и по указаниям Демпартии за деньги, еще и смели корчить из себя «независимых». Что оказалось совсем уж запредельной ложью и фальшью. Цену их честности озвучил Маск. Их ручонки, которые ничего тяжелей… ну, скажем, стодолларовой бумажки – не поднимали, не способны к труду.

Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. Они умудрились сожрать безумную лесбу Гессен, которую какой-то идиот назначил начальницей, они сожрали бывшего «эховца» Валиулина – там такие кровавые нравы. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Донни will cut you down, как пелось в одном американском госпеле.

А молодые… пусть идут посуду мыть белым людям, прибалтийским арийцам. Главное, чтобы в Москву не возвращались, чтобы не вводить людей во искушение восстановить справедливость и воздать должное. Так можно и до уголовки дойти. А стоит ли этого банальный грантосос?

**Признан(а) в РФ иностранным агентом