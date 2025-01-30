  • Новость часаНа борту разбившегося в США самолета могли находиться россияне
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    @ Ростислав Нетисов/ТАСС

    30 января 2025, 09:30 Мнение

    Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном

    Музыкант и иноагент Андрей Макаревич* признался, что не донатит ВСУ. «Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», – признался он в недавнем интервью.

    Высказывание бывшего лидера «Машины времени» оказалось тем более неожиданным, что он стал одним из наиболее последовательных сторонников Украины еще с самого начала конфликта в 2014 году. Из относительно свежих его высказываний, например, – ирония над жителями Курской области: «У меня только один вопрос. А что же жители Курской области: может, вы не за того президента голосовали в свое время? Или поддерживали его не так хорошо? Это же война! Которую начала ваша страна, а в войне бывает «ответка», она прилетает...» Ну и новый альбом он закрыл от прослушивания в России и Белоруссии – не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию».

    В чем же дело? Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву? Неужели дело только в сыне?

    Нет конечно, не только.

    Дело в том, что творец не может просто так взять и перерезать пуповину, связывающую его с важным эгрегором, питающим его творчество, и спокойно сочинять дальше. Вспомним эмигрантов Белого движения: искренне ненавидя все, что связано с советским строем, они тем не менее питали трагическую любовь к России. Современный же эмигрант не может сказать, что любит Россию, даже с миллионом оговорок: его отменят в ту же минуту. Уж на что сдержанным было высказывание Макаревича*, а и на его голову посыпались проклятия.

    Макаревич*, безусловно, творец, причем творчество его во многом растет из эгрегора позднего Советского Союза, периода лучших песен «Машины времени». В его песнях достаточно много социального, это не отстраненная лирика, то есть то, что он поет, завязано на его родину. Которую он бросил и от которой многократно отрекся.

    Тут я не буду вступать в дискуссию о ценности творчества Макаревича*. Как по мне, он достаточно слабый автор, в отличие от другого рок-музыканта и иноагента Бориса Гребенщикова. Который, кстати, тоже в недавнем интервью упомянул о ностальгии по российским городам. Но в историю российской рок-музыки он себя, безусловно, вписал.

    Так вот, если творец, отрекаясь, перерезает нить, связывающую его с важным для него эгрегором, его творчество становится значительно беднее. А когда этот эгрегор такой силы и значимости, как, извините, ни много ни мало Родина – от творчества вообще мало что остается. И последние альбомы что Макаревича*, что того же Гребенщикова это, увы, показали.

    Ну вот была у тебя Родина, а ты сам, своими руками ее от себя отрезал. И ни любви (по крайней мере, такой, которую ты можешь признать), ни тоски, ни жалости не осталось. Пепелище одно. Можно уехать, но сохранить связь с Родиной – памятью, культурным контекстом, связями. И питаться от нее, она большая, она все простит. Даже если это не главный эгрегор, который питает твое творчество – все равно крупный. А ты отрезал ее от себя, всё. И стал слабее. И поток, который твое творчество питает, он тоже стал слабее. И там, где ты раньше мог написать песню, получается полпесни. Не в смысле на середине куплет прервался, а в смысле художественной ценности.

    Вряд ли они размышляют именно такими категориями и отдают себе в этом отчет. Конечно, эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    Но это не сработает. Некоторые вещи можно сделать только раз в жизни. Отрезанную руку обратно не приставишь.

    И тут, конечно, дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не ищет прощения россиян, это вполне очевидно. И не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов.

    Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    А теперь у него этой силы нет.

    Да и песен, в общем, больше нет.

    Другие материалы автора

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    Взрывы в Измаиле на юге Украины привели к крупному пожару
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине
    «Аэрофлот» утроил перевозки пассажиров в Китай
    Маск отказался от Нобелевской премии и других наград
    Житель Приангарья получил 18 лет за поджог военкомата
    Алгоритм ученых МГУ-ППИ повысил производительность процессоров Nvidia в 800 раз

    Чем Аляска пугает нефтегазовых инвесторов

    Дональд Трамп планирует отменить запрет предыдущего президента и начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. По его словам, он сделает это быстро, а запасы на заповедных землях настолько велики, что способны удовлетворить спрос всей Азии. Однако отмена запрета Трампом еще не означает, что нефтегазовые компании кинутся тратить свои деньги на Аляску. Что их может испугать? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского

    Китайский чат-бот R1 от компании DeepSeek за несколько дней своего существования радикально повлиял на рынок нейросетей. Акции технологических гигантов США обвалились, а эксперты говорят, что утилита разработчиков из КНР способна полностью заменить американских конкурентов. В чем главные особенности продукта DeepSeek, почему его размещение стало революцией в сфере ИИ и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

    Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............