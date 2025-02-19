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Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска
В Казани и Нижнекамске сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов, в то время как в аэропорту Ижевска все еще задерживаются пять рейсов на прилет и вылет.
Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска, передает РИА «Новости».
Между тем, в аэропорту Ижевска произошли задержки пяти рейсов. Два самолета из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово не смогли вовремя прилететь в Ижевск, а на вылет задержаны два рейса в Москву и один рейс в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Ижевска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщала, что аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов.
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