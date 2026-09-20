В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?3 комментария
Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
Представитель одной из системных партий попытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве для остановки ее работы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».
Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что намеренно не раскрывает имя нарушителя и его партийную принадлежность.
Накануне Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую платформу дистанционного электронного голосования.
Днем кибервоздействия вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках.
Для организации нападений злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете мощности.