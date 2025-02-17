У Зеленского осталось три варианта действий

Владимир Можегов
За что на самом деле сожгли Джордано Бруно
Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.
Сергей Худиев
Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада
Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.
Антон Беликов
Культура освобождается от черви
Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.