Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
Европа столкнулась с нехваткой дальнобойных боеприпасов
FT: Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов и платформ НАТО
Европейские страны испытывают острую нехватку боеприпасов большой дальности и военных логистических платформ, что негативно сказывается на их обороноспособности.
Европа испытывает серьезную нехватку боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
По данным издания, представители НАТО выразили обеспокоенность данной проблемой, подчеркивая, что это может существенно снизить обороноспособность европейских стран в долгосрочной перспективе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил ускорить производство артиллерийских снарядов к 2025 году. Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. Ранее сообщалось, что Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины.