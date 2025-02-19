Европа столкнулась с нехваткой дальнобойных боеприпасов

Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025

Наследный принц Абу-Даби осмотрел российскую технику на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

На международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 в Абу-Даби российскую экспозицию посетил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщает ТАСС. Его сопровождали вице-премьер России Денис Мантуров, российский посол в Абу-Даби Тимур Забиров и торговый представитель в ОАЭ Андрей Терехин.

Российская экспозиция занимает почти 1 тыс. кв. метров и включает более 40 предприятий отечественного оборонного комплекса.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что вся техника, представленная на выставке, была доработана для условий боевых действий. Он подчеркнул, что российская техника привлекает внимание благодаря участию в реальных боевых действиях и способности поражать противника. Чемезов также добавил, что вооружения постоянно модернизируются на основе обратной связи от военных.

Особый интерес на выставке вызвал танк Т-90МС, впервые демонстрируемый в обновленном облике за рубежом. Чемезов отметил, что это совершенно иное техническое решение в сравнении с моделью, представленной в 2015 году. Танк обладает мощной защитой от беспилотников, ракет и другими системами защиты, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

Кроме того, Чемезов рассказал о применении искусственного интеллекта в российских беспилотниках и бортовых системах самолетов. Он подчеркнул, что ИИ уже стал обыденностью и используется в различных наземных беспилотниках, которые перевозят грузы и раненых. Это свидетельствует о технологическом прогрессе в российской оборонной индустрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии. На выставке также обсудили разработку самолетов пятого поколения с партнерами «Рособоронэкспорта».