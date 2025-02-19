Россия и США обсудили в Эр-Рияде совместные проекты в Арктике

Tекст: Александра Юдина

По его словам, основной темой переговоров стали возможные совместные проекты в Арктике, передает РИА «Новости».

Дмитриев подчеркнул, что обсуждение касалось именно арктического региона.

По словам эксперта, акцент был сделан на энергетические проекты, что может открыть новые перспективы для сотрудничества двух стран в этом стратегически важном регионе.

Он добавил, что после этих переговоров вероятность совместных инвестиций между Россией и США увеличилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США положительно оценили двусторонние переговоры в Эр-Рияде.

Встреча в Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру.