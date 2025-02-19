  • Новость часаМИД: Россия и США положительно оценили двусторонние переговоры в Эр-Рияде
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 08:52 • Новости дня

    Россия и США обсудили в Эр-Рияде совместные проекты в Арктике

    Tекст: Александра Юдина

    В Эр-Рияде состоялись обсуждения между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, основной темой переговоров стали возможные совместные проекты в Арктике, передает РИА «Новости».

    Дмитриев подчеркнул, что обсуждение касалось именно арктического региона.

    По словам эксперта, акцент был сделан на энергетические проекты, что может открыть новые перспективы для сотрудничества двух стран в этом стратегически важном регионе.

    Он добавил, что после этих переговоров вероятность совместных инвестиций между Россией и США увеличилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США положительно оценили двусторонние переговоры в Эр-Рияде.

    Встреча в Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру.

    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достигнутой с США договоренности по устранению проблем с банковскими переводами.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

    «Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью», – заявил министр, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале МИД России. Лавров уточнил, что представители обеих сторон вскоре договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров.

    Ранее МИД сообщил, что Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике.

    Агентство Reuters писало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    США назначили переговорщика с Россией по Украине

    США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине

    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.


    Коментарии (17)
    18 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине

    Рубио подтвердил возможность снятия санкций с России в случае урегулирования на Украине

    Рубио: Западу придется отменить санкции против России при урегулировании на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эр-Рияде заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции, если конфликт на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналистов о введенных против Москвы рестрикциях Рубио подчеркнул, что все санкции являются следствием украинского конфликта, и для его завершения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. По его словам, «все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки».

    Он также отметил, что Евросоюзу придется вступить в переговоры, поскольку у них тоже имеется ряд санкций против России. «Есть и другие стороны, которые ввели санкции. Евросоюзу придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, потому что у них тоже есть санкции, которые были введены [против России]», – добавил Рубио.

    Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

    По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».

    Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Коментарии (14)
    18 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обсуждали целый комплекс проблемных вопросов в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Захарова подтвердила начало диалога, отметив, что он был инициирован руководством обеих стран, передает ТАСС. Диалог затрагивает вопросы, накопившиеся не только за последние три года, когда контакты были практически прерваны, но и за все предыдущие годы, добавила она.

    Захарова подчеркнула, что нормальные контакты между странами практически отсутствовали по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», – заявила дипломат.

    Спикер МИД сообщила, что о том, как проходили переговоры и какие темы были затронуты, расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление перед прессой запланировано по итогам мероприятия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Напомним, делегации России и США начали рабочий ланч после завершения первой утренней сессии переговоров.

    Коментарии (4)
    18 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств

    Рубио: Россия и США договорились вернуть прежнюю численность дипсоставов посольств

    Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США приняли решение восстановить прежнюю численность дипломатического персонала в посольствах, сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

    Как пишет Associated Press, Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения о восстановлении прежней численности дипломатических составов в посольствах в Москве и Вашингтоне, передает ТАСС.

    Госсекретарь Рубио подчеркнул важность активной работы дипломатических представительств, которые должны нормально функционировать для обеспечения возможности продолжения двусторонних контактов. Он отметил: «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты».

    Напомним, Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде
    Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

    Переговоры начались без предварительных слов в присутствии прессы, в данный момент обсуждаются перспективы сотрудничества в ряде экономических сфер, передает ТАСС.

    Встреча проходит за большим прямоугольным столом: российская сторона сидит справа, американская слева.

    От России на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам. Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 13:22 • Новости дня
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    Делегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.

    Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы, пишет ТАСС.

    Переговоры начались в 10.30 и продолжались два с половиной часа до объявления перерыва.

    Аналитики предполагают, что стороны могут обсуждать широкий спектр вопросов, от экономических отношений до международной безопасности.

    Ранее в Эр-Рияде российская и американская делегации объявили небольшой перерыв.

    Коментарии (10)
    18 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине

    Ушаков: Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что делегации России и США в ходе переговоров изложили свои принципиальные позиции по украинскому урегулированию, передает ТАСС. По его словам, стороны договорились, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в скором времени вступят в контакт.

    Ушаков отметил, что пока неизвестно, кто именно станет представителями от обеих сторон. «Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет», – пояснил он. Он добавил, что окончательное решение будет принимать президент России, который утвердит кандидатов после получения имен американских представителей.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    США запросили агреман на нового посла в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, предыдущая администрация США предложила Норланда на должность, и новое руководство решило не отзывать эту кандидатуру.

    Ричард Норланд обладает более чем 40-летним опытом дипломатической службы. Он владеет несколькими языками, включая русский. Свою карьеру он начал в 1980 году, работая в различных посольствах США, включая Бахрейн и Норвегию, а также в Москве. В 1993 году Норланд занимал должности представителя США и исполняющего обязанности главы миссии ОБСЕ в Грузии, участвовал в урегулировании конфликтов в Южной Осетии и Абхазии.

    На протяжении 2000-х годов Норланд был заместителем главы миссии в Афганистане, послом в Узбекистане и Грузии. В последнее время он служил специальным посланником США в Ливии.

    В октябре президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а затем Антонов стал советником главы ВТБ.

    Коментарии (2)
    18 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
    @ Алексей Давыдов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является ответом на переговоры между Россией и США.

    Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК вызвана реакцией Украины на переговоры между Россией и США, сообщил Новак на совещании президента России с правительством, передает ТАСС.

    Он также отметил, что действия Украины могут быть связаны с обсуждениями, прошедшими на Мюнхенской конференции.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Коментарии (5)
    18 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США

    Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пришли к соглашению о создании механизма консультаций, чтобы устранить раздражители в отношениях между Россией и США, сообщили в Госдепе.

    По информации Госдепартамента, стороны также обсудили будущие возможности сотрудничества в сферах, представляющих общий геополитический интерес, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов. Она отметила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Коментарии (3)
    18 февраля 2025, 12:02 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»

    Глава РФПИ Дмитриев заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»

    Глава РФПИ заявил об отсутствии переговоров с США по «Северному потоку»
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Проекты СПГ и восстановление прокачки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» пока с США не обсуждались, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что вопрос о возобновлении проекта «Северный поток – 2» и проекты по сжиженному природному газу (СПГ) не обсуждались с представителями США. Он отметил, что Россия и США только начинают свой диалог, передает ТАСС.

    В интервью The New York Times Дмитриев выразил уверенность, что американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся на российский рынок. Он подчеркнул, что эти компании «вели очень успешный бизнес в России» и у них есть стимул для возвращения.

    «Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?» – сказал он.

    Кроме того, Дмитриев подчеркнул важность восстановления экономического сотрудничества и коммуникаций между Россией и США. Он отметил, что на переговорах одной из задач является перезапуск экономического сотрудничества и восстановление доверия между сторонами.

    Дмитриев сообщил, что американские компании впервые услышали о потере 300 млрд долларов из-за выхода с российского рынка, на переговорах обсуждается восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.

    Дмитриев также заявил, что прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

    Коментарии (7)
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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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