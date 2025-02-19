США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру

Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала встречу России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», – приводит слова Левитт РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

В эфире телеканала она отметила, что эта встреча станет первым из многих шагов, необходимых для достижения мира. Левитт отметила важность диалога со всеми сторонами конфликта.

Левитт подчеркнула, что нынешняя администрация США активно работает над урегулированием конфликта, в отличие от администрации Джо Байдена, которая, по ее словам, не предпринимала дипломатических усилий в этом направлении.

На следующей неделе, по словам Левитт, США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между Россией и США, а во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры их высокопоставленных делегаций. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.