  • Новость часаРоссия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Fox News: Россия и США предложили трехступенчатый план мира на Украине
    Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США
    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева
    Россия и США договорились о контактах переговорщиков по Украине
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    28 комментариев
    18 февраля 2025, 17:05 • В мире

    Союзники Запада в Африке ведут регион к катастрофе

    Союзники Запада в Африке ведут регион к катастрофе
    @ DANIEL IRUNGU/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    В районе африканских Великих озер продолжает разгораться большая, кровавая и опасная для всей мировой экономики война. Руанда, ориентированная на Запад и в первую очередь на Лондон, продолжает откусывать по кусочку территорию ДР Конго и восстанавливать «империю тутси». Строительство этой империи грозит дорого обойтись всей планете.

    Группировка М23, состоящая из народа тутси, расширяет зону контроля на территории Демократической Республики Конго (ДРК). Почти без боя занята столица провинции Южное Киву – полумиллионный город Букаву. Теперь в руках группировки и руандийских войск, которые ее поддерживают, уже две провинции ДРК из 26. Крайне опасные для Африки, так и для всей мировой экономики события, продолжают стремительно развиваться.

    Местное население, особенно баньямуленге, то есть конголезские тутси, встречают М23 восторженно. А те, кто не тутси, пытаются спастись в соседней Республике Бурунди, поскольку случаи расправы со стороны тутси бывали уже не раз.

    Правительственная армия Конго ведет себя пассивно, но в столичную Киншасу прибывают военно-транспортные самолеты из ЮАР. Ее президент Сирилл Рамафоза настаивает на важной роли своей страны в конфликте, но пока южноафриканский контингент за пределы Киншасы не выходил.

    Президент Анголы Жоау Лоренсу, ранее выполнявший роль посредника, отказался из-за бесполезности своей миссии.

    Президент ДР Конго Феликс Чисекеди называет своего руандийского коллегу Поля Кагаме Гитлером.

    Одновременно из Уганды слышны воинственные выкрики в адрес практически всех соседних стран. А главные возмутители спокойствия в Центральной Африке – тутси – продолжают победное шествие по ДР Конго.

    Восстановление империи «понаехавших»

    В ХХ веке они уже дважды проделывали путь от озер до Киншасы через джунгли, разнося слабое конголезское государство на части и устанавливая над ними негласный протекторат. На практике это заключалось в расстановке на ключевых постах – от армейских офицеров до губернаторов провинций – тутси или баньямуленге.

    Большая конголезская война, которую тутси вели против всего мира вокруг них в 1998-2003 годах, унесла примерно 6 миллионов жизней и закончилась без видимой победы какой-либо из сторон. Хлипкий мир продержалась довольно долго, но ключевые причины конфликта устранены не были.

    Нынешняя вспышка насилия началась с того, что избранный на новый пятилетний срок президент ДРК Чисекеди пообещал покончить с засильем тутси в стране и инициировал реформу гражданства. По ней все жители республики должны были подтвердить, что они принадлежат к тому народу или племени, которое проживало на этой территории до середины XIX века, то есть до проникновения в бельгийское Конго тутси. Выявленные «пришельцы» гражданства лишались, а вместе с ним теряли возможность занимать государственные посты, служить в армии и полиции, заниматься бизнесом. То есть тутси просто выдавливали из страны.

    Одновременно в восточных провинциях ДРК у Великих озер активизировалось движение «май-май» – по названию «магической воды», которой шаманы окропляют воинов, чтобы сделать их непобедимыми (ни разу не сработало, но все верят). Оно состоит из местных племен, объединенных ненавистью к тутси, а его ядро составляют хуту. Среди офицеров хуту достаточно тех, кто участвовал в знаменитом геноциде тутси в Руанде в 1994 году и готов его повторить. Боевой лозунг движения: «Yo Rwandais toko kata yo kingo» («Тебе, руандиец, мы перережем горло»).

    Их враги тоже не ангелы. Тутси резко выделяются на фоне остальных племен Центральной Африке прежде всего нездешней организованностью. Им не свойственна «хакуна матата» – беззаботное отношение к жизни, сильно мешающая конголезцам наладить твердую государственность.

    Высокие и воинственные, с европейскими чертами лиц пришельцы-тутси в XIX веке создали империю, подчинив местные племена. Одновременно похожий процесс под название «мфекане» (перемалывание) на юге Африке привел к появлению такой же милитаризированной империи народа зулу. Но если империя зулусов держалась только на армии, то тутси показали себя как хорошие администраторы, чем и воспользовались европейцы. Французы и англичане как бы подтвердили привилегированный статус тутси, за что другие народы стали обвинять их в «сотрудничестве с колонизаторами».

    Теперь идут разговоры о восстановлении «империи тутси», которая может включать в себя Руанду, Уганду, Бурунди, восточные провинции ДР Конго и даже части Судана и Кении.

    «Тутси как проблема» – это звучит угрожающе стразу для всех. При этом руандийский лидер Поль Кагаме является союзником Запада, неплохо на этом зарабатывает и направляет немалые по африканским меркам доходы маленькой страны на расширение империи тутси. 

    Марксистский подход к Африке

    В «бытовой» российской африканистике (то есть не в академических институтах, а в среде энтузиастов) распространен неомарксистский взгляд на мир, согласно которому все войны и конфликты проистекают из экономики и борьбы за ресурсы. В случае с Африкой этот взгляд победил все остальные: якобы бесконечные войны там провоцируются транснациональными корпорациями и белыми колонизаторами в охоте за полезными ископаемыми.

    В действительности месторождения чего-то дорогого и редкого воспринимаются многим действующими силами в Африке не как цель, а как средство для ведения войны. Это не отменяет жадности и коррупции, но чаще войны ведутся не для того, чтобы захватить колтановый рудник и дальше жить на эти деньги, а для того, чтобы купить на доходы еще оружия и добить врага.

    Тутси привычно отстаивать статус доминирующего этноса в регионе Великих озер. Но раньше для этого надо было выменивать ружья у белых, а теперь важнее торговать танталитовой рудой и сажать на должность своих людей. То есть инструменты со временем изменились. А цели – нет.

    Экономическими мерами «вопрос тутси» не разрешить, а происки транснациональных корпораций (хотя они тоже есть) существование «проблемы тутси» не объясняют. Как ее решать – непонятно. Сделки в духе Дональда Трампа могут продержаться какое-то время, но пока все раз от разу возвращалось на круги своя – к строительству империи тутси.

    В этой истории есть еще один важный игрок – Уганда. На днях «угандийский принц» Мухузи Кайнеругаба пообещал вторгнуться в Кению и Судан, захватив их столицы за две недели, но начать решил с все той же многострадальной ДР Конго с провинцию Итури, чтобы «защитить соплеменников».

    Он не просто сын престарелого президента Йовери Мусевени и почти официальный наследник, но и командующий угандийской армией. При этом генерал Кайнеругаба – самый пророссийский политик на пространстве Великих озер, а Дональда Трампа называет «единственным белым», которого он уважает.

    Правда, еще он давал приданное в 100 коров за премьер-министра Италии Джорджу Мелони и грозил захватить Рим, если она откажется. В общем, союзник это специфический.

    Но если с Римом все сложно, то вторгнуться сразу во все страны вокруг Уганды он вполне может. Причем без какого-либо экономического интереса.

    В большом центральноафриканском регионе зачастую не работают не только марксистские установки, но и другие привычные для Европы политические схемы.

    Единственно работающей тактикой пока что выглядит та, которую российские специалисты демонстрируют в ЦАР, – отстраненный взгляд на местные события с опорой на силу. То есть россияне принципиально не вмешиваются в трайбалистские конфликты, но этот фактор негласно учитывается при проведении операций по примирению и разоружению. При этом единственным источником власти считается именно государство, а не местные вожди, хотя с ними надо обращаться вежливо. В совокупности это дает результат

    Тутси сейчас не выстраивают свою империю именно как государственное образование, а скорее вклиниваются в системы соседних стран, особенно ДРК. Это вызывает протест местных, и, как следствие, постоянную войну.

    Справиться с этим конфликтом привычными методами международной дипломатии практически невозможно. А новая большая война способна вызвать дестабилизацию нескольких отраслей мировой экономики. В первую очередь, производство электроники, зависимой от тех самых рудников с колумбитом-танталитом.

    Кроме того, гуманитарное положение в регионе приводит к распространению редких и опасных болезней, как будто миру ковида оказалось мало.

    О том, что человеческая жизнь в этих местах стоит недорого и легко забирается особо кровожадными методами, не стоит и говорить. Лучше начать что-то с этим делать, только вот не понятно – что.   

    Дальнейшее строительство империи тутси – это действительно опасная перспектива. Великие озера ближе, чем кажется.

    Главное
    Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
    Эксперт объяснила выбор синих галстуков Лавровым и Рубио
    Еврокомиссия объявила о планах увеличить военные расходы на Украину
    ЕС обвинил США в разрушении «доверительных отношений»
    Суд оштрафовал ТВЦ на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду
    Супруга Зеленского сообщила о пребывании в отеле «Москва» в ОАЭ
    Госдума предложила ввести льготную ипотеку для учителей

    Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

    Американские бренды одежды уже прощупывают почву, чтобы вернуться в торговые центры России. Следом начнут возвращаться и все остальные – и McDonalds, и Visa с Mastercard, и западные автоконцерны, и производители техники. Кто придет в Россию первым, а у кого возникнут сложности с возвратом? Кого в России ждут с распростертыми объятиями, а для кого мест уже нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы

    Срочное совещание евролидеров, которое собрал у себя президент Франции в свете «предательства» США, завершилось провалом. По вопросу отправки миротворцев на Украину собрание раскололось, по остальным вопросам достигло «минимального прогресса», никаких заявлений по итогам встречи не принято, а Макрон даже не вышел к прессе. В Европе царит уныние. Но что огорчило ее больше всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

    По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов. Что это за интересы? И есть ли «подводные камни» для Москвы в сотрудничестве с правительством Ахмеда Шараа? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............