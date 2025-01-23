Еще одна африканская страна сделала шаг по сближению с Россией

Tекст: Евгений Крутиков

Российские военные специалисты стали участниками операции по задержанию одного из лидеров центральноафриканских боевиков Армеля Сайо в Камеруне. Об этом сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).



На родине в Центрально-Африканской Республике его обвиняют во множестве преступлений, главные из которых – попытка государственного переворота с целью свергнуть президента Фостен-Арканжа Туадеру и торговля оружием. Официальные представители правительства Камеруна подчеркивают, что деятельность Сайо, который несколько лет назад обосновался в этой стране, бежав из ЦАР, дестабилизировала обстановку сразу в двух странах, и Камерун арестовал его по международному ордеру, выданному в ЦАР. То есть все сделано в рамках закона.

Сайо был арестован в Дуале – аэропорту экономической столицы Камеруна при попытке сесть на самолет во Францию. Он путешествовал по французскому паспорту, который получил довольно давно. Ранее он пользовался оставшимся у него на руках дипломатическим паспортом ЦАР, но правительство в Банги аннулировало этот документ. В Камеруне Сайо называл себя «евангелическим пастором», но на деле руководил организацией под названием «Военная коалиция за спасение народа и восстановление» – по сути, его личной армией в джунглях на границе с ЦАР.

Армель Мингатолум Сайо – типичный африканский полевой командир в том стиле, в каком их изображают в голливудских фильмах категории В. Он неоднократно менял союзников, партии, вооруженные группы, предавал президентов и других полевых командиров, устраивал заговоры, раскалывал коалиции – и всё это без малейшего намека на твердые политические убеждения. Он был главой службы безопасности страны и несколько раз становился министром при разных президентах на протяжении всей гражданской войны в ЦАР при отсутствии какого бы то ни было образования.

Основная форма деятельности Сайо – удержание контроля над несколькими золотодобывающими шахтами, нелегальными алмазными копями и торговля оружием. Племенная опора – народы группы «сара-каба», родственные племенам Судана.

В Судан Сайо несколько раз убегал за помощью, но в конце концов ему пришлось эмигрировать в прямо противоположный по географии и совсем отличный по этническому составу Камерун. Его социальная опора – раздача денег и оружия при содействии и попустительстве французов. Его дважды брали в заложники с целью получения миллионных выкупов такие же, как и он, «братья по оружию», он несколько раз был ранен в ходе покушений, лечился во Франции.

Большая часть его прежней вооруженной группировки RJ сдалась российским военным специалистам в прошлом году и официально объявила о своем разоружении и интеграции в мирную жизнь ЦАР. В джунглях Камеруна Армель Сайо принялся сколачивать новую группировку. Ранее он был обвинен в попытке военного переворота против президента ЦАР Туадеры.

К сегодняшнему дню это едва ли не последний крупный полевой командир гражданской войны в ЦАР, который не вписался в мирный процесс. Да и не мог «вписаться» просто в силу своего образа жизни.

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ, они же «Туристы в Африке») – общественная организация, представляющая интересы российских военных специалистов, уже много лет работающих в ЦАР. Ее возглавляет Александр Иванов, отставник, более 30 лет прослуживший в ВС СССР и РФ, ветеран боевых действий, закончивший Академию Генштаба. Уже много лет именно Иванов озвучивает и комментирует все, что связано с российскими военными специалистами в Центральной Африке и Сахеле.

Сейчас он подчеркнул, что российские специалисты принимали участие в задержании Армеля Сайо в Камеруне. Участие российских специалистов могло выразиться как в передаче информации о местонахождении Сайо (ранее удавалось получать записи его телефонных переговоров), так и в физическом сопровождении мятежника.

Дело в том, что Камерун ранее не находился в числе особо дружественных России африканских стран, хотя президент Поль Бийя и приезжал на саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге в 2023 году. Отношения с Камеруном стабильные, хотя до последнего времени эта страна находилась на периферии большинства политических процессов в Африке.

Но особенность африканских конфликтов в том, что они, как правило, трансграничны, и изолироваться получается не всегда. Характерный пример: так называемая Великая африканская война 1998–2003 годов, начинавшаяся как очередной внутренний конфликт в Конго вокруг месторождений золота, алмазов и редкоземельных металлов. Но затем в нее постепенно втянулись 12 только африканских стран, не считая крупных неправительственных военных групп при поддержке многочисленных европейцев, США и даже Кубы.

Пять лет всеобщей бойни привели к гибели около 4 млн человек, что можно считать одним из самых крупных вооруженных конфликтов человечества после Второй мировой.

Камеруну тогда удалось изолироваться во многом в силу своего географического положения и труднодоступности (сплошные джунгли). Но гражданская война в соседней ЦАР все-таки представляла для этой страны очевидную угрозу как раз в силу трансграничной деятельности таких персонажей, как Армель Сайо.

Кроме того, у Камеруна есть собственная внутренняя проблема – так называемая Республика Амбазония. Дело в том, что после Второй мировой войны в состав Французского Камеруна была включена пограничная с Нигерией провинция, ранее несколько десятилетий находившаяся под британским контролем. То есть в преимущественно франкофонный Камерун записали англоязычное население, формировавшееся в совсем иной, нежели французская, политической культуре.

Это привело к конфликту, который перешел в горячую фазу в середине 1980-х годов, когда руководство Камеруна взяло курс на централизацию страны. Англоязычное население тогда лишилось последних признаков автономии и взялось за оружие. В 2006 году была провозглашена независимость Республики Амбазония (по названию реки). На данный момент самопровозглашенное государство никто не признал.

Конфликт в Амбазонии некоторые международные организации считают едва и не самым малоизвестным в мире. Между тем, по приблизительным подсчетам, беженцами стали около 700 тыс. человек. Боевые действия разной степени интенсивности то вспыхивают, то затухают. И у центрального правительства Камеруна очевидно не хватает сил и средств, чтобы поставить Амбазонию под свой полный контроль. А у «амбазонцев», соответственно, нет ресурсов, чтобы добиться либо международного признания, либо окончательно отделиться от Камеруна.

В таком контексте Камерун просто вынужден озаботиться проблемой своей безопасности. Первыми шагами в этом направлении и стало сотрудничество Камеруна с правительством ЦАР и опосредованно с российскими военными специалистами, которые на данный момент выступают гарантами прекращения гражданской войны. Их авторитет настолько высок, что различные вооруженные группировки предпочитают сдаваться именно под гарантии россиян.

Такая схема успешно работает по всей территории ЦАР, где сейчас присутствие незаконных вооруженных формирований сохраняется только на севере страны, то есть в той зоне, которая охвачена общим трансграничным конфликтом в Сахеле.

Пока, конечно, нет никаких свидетельств того, что Камерун может присоединиться к «сахельскому альянсу» (все-таки это другая географическая и климатическая зона), или начнется какая-либо новая фаза сотрудничества Яунде с Россией или ее военными специалистами. Но надо подчеркнуть, что ранее Камерун стремился изолироваться от всех конфликтов в соседних странах, даже получая от такого нейтралитета некоторые финансовые выгоды, как транзитная страна с океанским портом.

Сейчас же сам факт участия российских военных специалистов в законной операции на территории Камеруна означает, с некоторыми оговорками, серьезное изменение в прежней позиции африканской страны с точки зрения сотрудничества с Россией. Это процесс долгий, но он, по сути, запущен. Почти наверняка правительство Поля Бийе будет избегать публичности в этом вопросе, но первый шаг сделан.