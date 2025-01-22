Комиссар АС Адеойе заявил о более 3,4 тыс терактов в Африке в 2024 году

Tекст: Денис Тельманов

Африканский союз обеспокоен быстрым ростом терроризма на континенте, сообщает ТАСС. На заседании ООН в Нью-Йорке комиссар Афросоюза Банколе Адеойе заявил, что только в 2024 году было зафиксировано более 3,4 тысяч террористических атак, в результате которых погибло 13,9 тысяч человек.



Адеойе подчеркнул: «Серьезность угрозы, вызванной быстрым ростом терроризма в Африке, ошеломляет и поражает. Мы достигли критической точки и должны действовать сообща». По его словам, проблемы терроризма и экстремизма подрывают развитие молодежи и общин, разрушая социальную структуру и уверенность в национальных государствах.

Комиссар отметил, что влияние терроризма и экстремизма угрожает амбициозным целям континента по «Повестке дня АС-2063» и «Повестке дня ООН до 2030 года». Подрывается работа демократических институтов и инклюзивный рост, что требует эффективного коллективного ответа со стороны всех стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, национальный телерадиовещатель Нигера RTN сообщил, что Франция планирует использовать террористов для подрывных ситуаций в Нигере с целью ослабления экономической структуры страны и возвращения к власти смещенного президента Мохамеда Базума.

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