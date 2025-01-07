Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки

Президент Чада Деби осудил Макрона за слова о неблагодарности Африки к Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», президент Чада Махамат Идрис Деби выразил негодование по поводу недавних высказываний Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за помощь в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

В своем заявлении Деби подчеркнул: «Хотел бы выразить негодование словами, которые недавно высказал президент Макрон, которые граничат с пренебрежением к Африке и африканцам. Думаю, что он ошибся эпохой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года, Франция начала вывод истребителей из Чада, а также получила от Африки очередную пощечину.