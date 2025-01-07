Макрон обвинил Африку в неблагодарности по отношению к Франции

Макрон обвинил страны Африки в неблагодарности по отношению к французской армии

Tекст: Антон Антонов

Макрон подчеркнул, что с 2013 года Франция активно участвовала в военных операциях в этом регионе: «У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей – это наше обязательство (по борьбе) с терроризмом с 2013 года».

По его мнению, Франция «была права», когда вела операции против террористов, но ей «забыли сказали спасибо». «Ничего страшного, это придет со временем», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

Макрон отметил, что без участия французской армии африканские лидеры не управляли бы суверенными странами. Он подчеркнул, что Франция покинула ряд стран после государственных переворотов, так как находилась там «по просьбе суверенных государств», а после смены власти ушла, так как «не является вспомогательной силой путчистов».

Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах, комментируя слова Макрона, обвинил его в пренебрежительном отношении к Африке и африканцам. Он призвал «научиться уважать африканцев». Министр добавил, что вклад Франции во время ее длительного присутствия в стране «часто ограничивался ее собственными стратегическими интересами, без какого-либо реального долгосрочного влияния на развитие чадского народа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние годы Франции пришлось выводить войска из Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Сенегал уже заявил, что французские войска должны покинуть страну.