СК начал расследовать гибель и ранения 11 человек при атаках ВСУ на три региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям участников вооруженных формирований, причастных к атакам на мирное население, сообщает Следственный комитет.

В Белгородской области в результате ударов ВСУ по Грайворону, Новой Деревне, Маломихайловке и Боркам пострадали четыре мирных жителя. В ДНР из-за атак беспилотников и детонации взрывоопасных предметов ранения получили пять человек.

В Запорожской области атаки украинских дронов привели к гибели одного человека, еще один несовершеннолетний получил ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра при атаке украинского беспилотника в Грайвороне Белгородской области.

В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о трех пострадавших мирных жителях в результате 116 атак со стороны ВСУ.

В четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника на коммерческий объект в Шебекино.