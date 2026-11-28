Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Следственный комитет начал расследование атак ВСУ на три региона России
СК начал расследовать гибель и ранения 11 человек при атаках ВСУ на три региона
Следственный комитет России начнет расследование очередных преступлений вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской и Запорожской областей, а также ДНР.
Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям участников вооруженных формирований, причастных к атакам на мирное население, сообщает Следственный комитет.
В Белгородской области в результате ударов ВСУ по Грайворону, Новой Деревне, Маломихайловке и Боркам пострадали четыре мирных жителя. В ДНР из-за атак беспилотников и детонации взрывоопасных предметов ранения получили пять человек.
В Запорожской области атаки украинских дронов привели к гибели одного человека, еще один несовершеннолетний получил ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра при атаке украинского беспилотника в Грайвороне Белгородской области.
В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о трех пострадавших мирных жителях в результате 116 атак со стороны ВСУ.
В четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника на коммерческий объект в Шебекино.