Мэрия Москвы: Мошенники выманивают коды из смс под видом блокировки аккаунта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Злоумышленники используют психологическое давление и подделывают интерфейсы популярных торговых площадок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В одном случае пользователю приходит письмо о блокировке кабинета из-за «подозрительной операции» со ссылкой на сайт-двойник, где требуется ввести номер телефона и код из смс.

В другом сценарии человеку звонят якобы из службы доставки и сообщают о заказе, который уже в пути. «Если покупатель отвечает, что ничего не заказывал, ему предлагают «отменить доставку» и просят продиктовать код из сообщения. При этом в смс может прийти код не от маркетплейса, а от онлайн-банка или портала госуслуг», – говорится в сообщении.

Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина подчеркнула, что маркетплейсы не запрашивают коды из смс по телефону или на сторонних сайтах. Для защиты профиля необходимо проверять привязанные устройства в настройках и завершать незнакомые сеансы, а при обнаружении чужих покупок – блокировать банковскую карту и обращаться в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел России предостерегло граждан от передачи посторонним лицам кодов из смс, реквизитов банковских карт и личных документов во избежание мошенничества.

В среду в России зафиксировали новую схему мошенничества с продажей зимней резины по предоплате.

Ранее в МВД сообщили об использовании злоумышленниками поддельных сайтов для получения конфиденциальных данных пользователей.