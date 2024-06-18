  • Новость часаДепутат предложил отменить мораторий на проверки общепита из-за ботулизма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска (ВИДЕО)
    Названо число боевых кораблей, которые войдут в состав ВМФ до конца года
    Путин назначил нового посла в Киргизии
    В Италии подтвердили отправку системы ПВО Украине
    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

    6 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    8 комментариев
    18 июня 2024, 17:20 • В мире

    Как Франция попытается взять реванш у России в Африке

    Как Франция попытается взять реванш у России в Африке
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Если верить утечкам в западной прессе, Париж сокращает свои воинские контингенты в Африке. С одной стороны, это результат реального поражения Франции на континенте и признак в том числе успеха российской политики. С другой – есть признаки того, как Париж реорганизует свои цели и методы, чтобы попытаться вернуть здесь свое влияние.

    Франция намерена сократить свое военное присутствие в Центральной и Западной Африке до нескольких сотен человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

    По данным агентства, власти Франции намерены оставить около 100 военных в Габоне (в настоящий момент их в стране 350), 100 – в Сенегале (сейчас их 350), 100 – в Кот-д'Ивуаре (по сравнению с 600 сегодня) и примерно 300 – в Чаде, где сейчас находится тысяча французских военнослужащих. Главный штаб Вооруженных сил Франции отказался комментировать эту информацию.

    Еще два года назад Франция располагала пятью тысячами военнослужащих в странах Сахеля и еще 1600 располагались в Западной Африке и в Габоне. В регионе Сахеля французы находились с 2014 года для проведения нескольких «антитеррористических операций». Эффективность «борьбы» французов и других европейских союзников против джихадистов (в операциях «Бархан» и «Такуба» участвовали символические контингенты из различных стран Европы, включая Эстонию) была крайне низка. Это вызвало стихийную реакцию местных военных, закончившуюся серией переворотов, которые снесли профранцузские режимы стран Сахеля.

    С 2022 года началось постепенное разрушение Французской Африки, которое включало в себя и быстрый вывод военных контингентов. В ряде стран вывод французских войск оформляется официально через международные дипломатические процедуры, как, например, в Буркина-Фасо. Там в марте 2023 года было объявлено о денонсации договора о военной помощи с Францией, который был заключен 60 лет назад. В ряде других случаев Франция выводит свои войска в одностороннем порядке, как бы добровольно, хотя по контексту понятно, что это мера вынужденная.

    Все это сопровождается ставшей уже привычной для Парижа антироссийской риторикой и рассуждениями о том, что «Россия вытеснила Францию» из Центральной и Западной Африки. Но в ряде случаев французские войска покидают те африканские страны, где никакого «российского давления» или присутствия не было и нет.

    Показательны в этом плане ситуации в Габоне и Сенегале.

    Недавний переворот в Габоне носил скорее проамериканский характер, в результате чего началось вытеснение из этой нефтедобывающей страны французских корпораций, на смену которым приходят американские. А в Сенегале по результатам выборов началась внутренняя борьба, в которой антифранцузская и панафриканская риторика – лишь один из аргументов. Тем не менее Париж сокращает свое военное присутствие в стране, которая 170 лет была не только форпостом Франции на континенте, но и сама была для метрополии поставщиком знаменитых тирайеров – сенегальских стрелков. А они прошли под французским флагом все известные войны, включая обе мировые.

    Неоднозначна и ситуация в Кот-д’Ивуаре, который ранее считался незыблемой опорой французского влияния в Западной Африке. Даже сейчас сильно против Парижа там никто не выступает и с российскими флагами не ходит. Тем не менее Франция в одностороннем порядке уже сократила свой контингент с 900 до 600 человек, а далее уменьшит до символической сотни.

    Все это внешне воспринимается как отступление «старой» колониальной державы из своего традиционного региона. При этом французские СМИ увязывают решения по выводу или сокращению французских контингентов в африканских странах с поражением партии Макрона на недавних выборах в Европарламент и с грядущими внеочередными выборами в национальный парламент Франции, где результаты для макронистов также могут оказаться удручающими.

    Но какова связь между содержанием небольших воинских контингентов в Африке и политическими сотрясениями внутри Франции? Интересы Франции как страны в Африке перевешивают межпартийные разногласия. Необходимость сохранения влияния в Сахеле и Центральной Африке, самая сильная среди европейских стран потребность в уране и прочие «африканские нужды» будут важны любому правительству в Париже, вне зависимости от результатов выборов.

    Планы по выводу воинских контингентов разрабатывались в Париже задолго до любых выборов. Более того, есть основания предполагать, что Париж не столько уходит из Африки, сколько временно отступает и пробует нащупать новую стратегию сохранения своего влияния в регионе. Это будет на данный момент первая попытка европейского государства системно обозначить план сохранения своих интересов в Африке.

    Во-первых, этим летом в Генштабе ВС Франции впервые появится специализированное африканское командование.

    Ранее французское военное присутствие регулировалось либо постколониальными двусторонними соглашениями 60-летней давности, как в случае с Буркина-Фасо, или временными соглашениями о проведении конкретных операций (Мали, Нигер). Такая конфигурация не требовала единого центра управления в Париже. Теперь она пересматривается.

    Во-вторых, на фоне сокращения и вывода контингентов из Сахеля, Западной и Центральной Африки Франция сохраняет и даже укрепляет базу в Джибути. Сейчас там 1500 военных из «Иностранного легиона» и вспомогательных сил.

    Помимо очень важного стратегического положения (Баб-эль-Мандебский пролив, вход в Красное море, один из центров мировой морской торговли) Джибути представляет собой важнейшую логистическую базу в Восточной Африке. Аналогичной базы в Западной и Центральной Африке у Франции пока нет, но есть сообщения о том, что

    Париж начинает вести переговоры с Того и Бенином о постройке крупных военных и логистических объектов на их территории взамен утраченных в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

    Если в этом контексте упоминать обеспечение российских интересов в Африке, то главная угроза для них – как раз сложнейшая логистика. Несколько месяцев назад уже началось обсуждение планов постройки крупного аэродрома (базы, логистического хаба) в Нигере или Мали (или реконструкция действующих гражданских объектов под новые нужды, включая удлинение взлетно-посадочных полос).

    Пентагон официально заявляет, что на одной из нигерских авиабаз присутствуют российские военные. Без такой транспортной инфраструктуры сложно говорить об эффективном обеспечении российских интересов на континенте. И несомненно, эта инфраструктура должна быть подкреплена и «мягкой силой» России, то есть гуманитарным сотрудничеством.

    Что касается Франции, налицо попытки Парижа выстроить новую конфигурацию своего присутствия в традиционных для Франции зонах в Африке.

    Пока основой французского присутствия на Черном континенте остается финансовое влияние и работа с местными этническими элитами на основе коррупции и «офранцуживания». Военная же составляющая для Парижа со времен де Голля была лишь «точкой фиксации» присутствия.

    Теперь мы видим стремление Парижа выстроить опорные логистические пункты на окраинах континента. Через них, если ситуация будет складываться благоприятно, Франция будет предпринимать усилия для возвращения своих прежних позиций в Африке.

    Главное
    Купившим салат «Лобио с фасолью» москвичам пообещали вернуть деньги
    В Варшаве начали готовить запасы воды и электрогенераторы в убежищах
    Мишустин дал прогноз продолжительности жизни в России к 2030 году
    В Италии объяснили отказ некоторых стран подписывать коммюнике по Украине
    Алаудинов объяснил действия ВС России на Харьковском направлении
    В горах Невады нашли необъяснимый серебристый столб
    В РЖД разъяснили, в какие поезда нельзя заходить провожающим и встречающим

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

    В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............