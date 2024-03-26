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«Удар грома» прозвучал для Франции в Африке
Поистине невероятным итогом завершились выборы в африканской стране под названием Сенегал. Ее президентом избран человек, который всего несколько дней назад сидел в тюрьме, а пресса называла его «антисистемным» и «аутсайдером». Происходящее имеет прямые – и весьма неприятные – последствия для Франции, но у России могут появиться дополнительные возможности. О чем идет речь?
Сколько времени может занять путь из тюремной камеры до президентского кресла? Как показал пример небольшой африканской страны под названием Сенегал, совсем немного. Оказалось, что освободиться из тюрьмы, зарегистрироваться в качестве кандидата, провести в ускоренном темпе президентскую кампанию и победить можно всего за 10 дней.
Всего две недели назад сенегальский политик Бассиру Диомайе Фай преспокойнейшим образом сидел в тюрьме вместе с лидером оппозиции Усманом Сонко и ждал, чем окончатся президентские выборы, назначенные на 24 марта. Однако президент страны Маки Саль решил проявить добрую волю и амнистировал тех, кто сидит по политическим статьям.
Разумеется, «добрая воля» опытнейшего политика Маки Саля была хорошо просчитана. Не говоря уже о том, что он пытался вообще отложить президентские выборы на более поздний срок, но массовые протесты показали ему, что он идет по слишком тонкому льду (пусть даже дело происходит в Африке). Чтобы успокоить общество, Маки Саль пошел на амнистию и даже пообещал сам не выдвигаться на новый срок (который стал бы для него уже третьим).
14 марта Усман Сонко и Диомайе Фай были выпущены из тюрьмы. При этом для Усмана Сонко в законах нашлась необходимая закорючка, которая совершенно демократическим образом запрещала ему принимать непосредственно после освобождения участие в выборах. Что касается Бассиру Диомайе Фая, то его бывший уже президент не опасался. Французские проправительственные СМИ, не заинтересованные в переменах в Сенегале, не таясь, обзывали его «гораздо менее популярным и харизматичным».
Расчет был железный: в выборах уже принимают участие 18 кандидатов, включая кандидата правящей партии Амаду Ба, бывшего премьер-министра, и Халифу Саля, мэра Дакара. Даже если Бассиру Диомайе Фай пойдет 19-м и наберет какое-то количество голосов, будет второй тур, закулисные переговоры за голоса кандидатов, которые выбыли из борьбы, а в таких вещах правящая партия собаку съела. Договорятся как надо, пойдут на компромиссы и протащат Амаду Ба в президентское кресло.
Более осторожные французские журналисты до начала выборов писали, что «результат голосования совершенно непредсказуем», а речь идет о том, что либо страна будет следовать прежним курсом, либо полностью его сменит. Активно вступивший в борьбу Бассиру Диомайе Фай как раз и выступал за смену курса, что не слишком радовало французов, которые привыкли видеть в Сенегале островок спокойствия, если сравнить его с западноафриканскими соседями с их постоянными военными переворотами.
Но главная причина, конечно, заключается в том, что «Дакар поддерживает тесные связи с Западом, в то время как Россия усиливает вокруг него свои позиции».
Как показывают расспросы журналиста Point на месте – в Дакаре, самих сенегальцев, однако, гораздо больше беспокоили внутренние дела, чем вопросы внешней политики. Избиратели перечисляли конкретные проблемы: отсутствие бесплатного здравоохранения; школы, которые существуют только на бумаге; нищета; молодежь, которая пытается на лодках доплыть до Европы; безработица.
«Мы хотим перемен, – заявила одна из избирательниц. – Откровенно говоря, жизнь в Сенегале слишком дорогая, жить сложно, люди бедны и устали». И добавила: «Они хотят наказать тех, кто ими правит».
Придя голосовать, кандидат Амаду Ба заявил: «Нет никаких сомнений, что к концу дня мы узнаем имя следующего президента». Имя-то узнали, но оно, как написали ошеломленные французские СМИ, прозвучало как «удар грома». Победителем в первом же туре оказался тот самый Бассиру Диомайе Фай, нехаризматичный, якобы непопулярный, которого французские журналисты называли «антисистемным» кандидатом и «аутсайдером». За него, по предварительным данным, проголосовали 53,7% избирателей.
«Эта победа создает новую политическую конфигурацию, к власти пришли новые люди.
Бассиру Диомайе Фай говорил во время своей избирательной кампании, что он хочет порвать с прошлым. Теперь ему предстоят большие дела, и судить его будут по его действиям», – заметил политолог Бабакар Ндиай.
До выборов Бассиру Диомайе Фай рассуждал о том, что Сенегал должен обрести экономическую независимость, для чего ему следует выйти из зоны западноафриканского франка, в которую входят многие страны этой части света. Также он неоднократно говорил о необходимости борьбы с коррупцией, прозрачно намекая на то, как обогатились нынешние власти. Сам Бассиру Диомайе Фай, идя на выборы, добровольно опубликовал перечень своего имущества, которое включает землю и банковский счет, на котором лежат 6,6 тыс. долларов.
Однако едва ли не больше всего Бассиру Диомайе Фай говорил о том, что Сенегал должен стать по-настоящему суверенным государством, которое строит отношения не в ущерб своим интересам. В этом году в стране может начаться добыча нефти и газа – и, как заявил Бассиру Диомайе Фай, контракты необходимо перезаключить на более выгодных условиях. То же самое касается добычи полезных ископаемых.
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Некоторые считают заявления новоиспеченного президента популизмом чистой воды. Во-первых, контракты, заключенные от имени государства, перезаключить не так-то просто, во-вторых, даже самый широкий суверенитет государства абсолютно не означает того, что оно начнет процветать всем другим на зависть. Однако движение в эту сторону выглядит как минимум весьма знаменательным.
Как замечает марокканский политолог Рида Лиаммури, «тот факт, что оппозиция выиграла выборы, означает, что во внутренней и внешней политике (Сенегала) произойдут большие изменения». По мнению эксперта, стремление отдалиться от Франции, бывшей колониальной державы, может стать определяющим во внешней политике нового правительства.
«До сих пор, – заявил Бассиру Диомайе Фай, – Россия не входила в число наших партнеров по безопасности. Но мы не исключаем ни одно государство в качестве возможного партнера». Соседние страны, включая Буркина Фасо, Мали и Нигер, где случились военные перевороты, пошли на сворачивание связей с бывшей метрополией, при этом развивая и упрочивая связи с Россией. Не исключено, что Сенегал проследует этим же путем.