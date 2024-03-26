«Удар грома» прозвучал для Франции в Африке

Tекст: Валерия Вербинина

Сколько времени может занять путь из тюремной камеры до президентского кресла? Как показал пример небольшой африканской страны под названием Сенегал, совсем немного. Оказалось, что освободиться из тюрьмы, зарегистрироваться в качестве кандидата, провести в ускоренном темпе президентскую кампанию и победить можно всего за 10 дней.



Всего две недели назад сенегальский политик Бассиру Диомайе Фай преспокойнейшим образом сидел в тюрьме вместе с лидером оппозиции Усманом Сонко и ждал, чем окончатся президентские выборы, назначенные на 24 марта. Однако президент страны Маки Саль решил проявить добрую волю и амнистировал тех, кто сидит по политическим статьям.

Разумеется, «добрая воля» опытнейшего политика Маки Саля была хорошо просчитана. Не говоря уже о том, что он пытался вообще отложить президентские выборы на более поздний срок, но массовые протесты показали ему, что он идет по слишком тонкому льду (пусть даже дело происходит в Африке). Чтобы успокоить общество, Маки Саль пошел на амнистию и даже пообещал сам не выдвигаться на новый срок (который стал бы для него уже третьим).

14 марта Усман Сонко и Диомайе Фай были выпущены из тюрьмы. При этом для Усмана Сонко в законах нашлась необходимая закорючка, которая совершенно демократическим образом запрещала ему принимать непосредственно после освобождения участие в выборах. Что касается Бассиру Диомайе Фая, то его бывший уже президент не опасался. Французские проправительственные СМИ, не заинтересованные в переменах в Сенегале, не таясь, обзывали его «гораздо менее популярным и харизматичным».

Расчет был железный: в выборах уже принимают участие 18 кандидатов, включая кандидата правящей партии Амаду Ба, бывшего премьер-министра, и Халифу Саля, мэра Дакара. Даже если Бассиру Диомайе Фай пойдет 19-м и наберет какое-то количество голосов, будет второй тур, закулисные переговоры за голоса кандидатов, которые выбыли из борьбы, а в таких вещах правящая партия собаку съела. Договорятся как надо, пойдут на компромиссы и протащат Амаду Ба в президентское кресло.

Более осторожные французские журналисты до начала выборов писали, что «результат голосования совершенно непредсказуем», а речь идет о том, что либо страна будет следовать прежним курсом, либо полностью его сменит. Активно вступивший в борьбу Бассиру Диомайе Фай как раз и выступал за смену курса, что не слишком радовало французов, которые привыкли видеть в Сенегале островок спокойствия, если сравнить его с западноафриканскими соседями с их постоянными военными переворотами.

Но главная причина, конечно, заключается в том, что «Дакар поддерживает тесные связи с Западом, в то время как Россия усиливает вокруг него свои позиции».

Как показывают расспросы журналиста Point на месте – в Дакаре, самих сенегальцев, однако, гораздо больше беспокоили внутренние дела, чем вопросы внешней политики. Избиратели перечисляли конкретные проблемы: отсутствие бесплатного здравоохранения; школы, которые существуют только на бумаге; нищета; молодежь, которая пытается на лодках доплыть до Европы; безработица.

«Мы хотим перемен, – заявила одна из избирательниц. – Откровенно говоря, жизнь в Сенегале слишком дорогая, жить сложно, люди бедны и устали». И добавила: «Они хотят наказать тех, кто ими правит».

Придя голосовать, кандидат Амаду Ба заявил: «Нет никаких сомнений, что к концу дня мы узнаем имя следующего президента». Имя-то узнали, но оно, как написали ошеломленные французские СМИ, прозвучало как «удар грома». Победителем в первом же туре оказался тот самый Бассиру Диомайе Фай, нехаризматичный, якобы непопулярный, которого французские журналисты называли «антисистемным» кандидатом и «аутсайдером». За него, по предварительным данным, проголосовали 53,7% избирателей.

«Эта победа создает новую политическую конфигурацию, к власти пришли новые люди.

Бассиру Диомайе Фай говорил во время своей избирательной кампании, что он хочет порвать с прошлым. Теперь ему предстоят большие дела, и судить его будут по его действиям», – заметил политолог Бабакар Ндиай.

До выборов Бассиру Диомайе Фай рассуждал о том, что Сенегал должен обрести экономическую независимость, для чего ему следует выйти из зоны западноафриканского франка, в которую входят многие страны этой части света. Также он неоднократно говорил о необходимости борьбы с коррупцией, прозрачно намекая на то, как обогатились нынешние власти. Сам Бассиру Диомайе Фай, идя на выборы, добровольно опубликовал перечень своего имущества, которое включает землю и банковский счет, на котором лежат 6,6 тыс. долларов.

Однако едва ли не больше всего Бассиру Диомайе Фай говорил о том, что Сенегал должен стать по-настоящему суверенным государством, которое строит отношения не в ущерб своим интересам. В этом году в стране может начаться добыча нефти и газа – и, как заявил Бассиру Диомайе Фай, контракты необходимо перезаключить на более выгодных условиях. То же самое касается добычи полезных ископаемых.

Некоторые считают заявления новоиспеченного президента популизмом чистой воды. Во-первых, контракты, заключенные от имени государства, перезаключить не так-то просто, во-вторых, даже самый широкий суверенитет государства абсолютно не означает того, что оно начнет процветать всем другим на зависть. Однако движение в эту сторону выглядит как минимум весьма знаменательным.

Как замечает марокканский политолог Рида Лиаммури, «тот факт, что оппозиция выиграла выборы, означает, что во внутренней и внешней политике (Сенегала) произойдут большие изменения». По мнению эксперта, стремление отдалиться от Франции, бывшей колониальной державы, может стать определяющим во внешней политике нового правительства.

«До сих пор, – заявил Бассиру Диомайе Фай, – Россия не входила в число наших партнеров по безопасности. Но мы не исключаем ни одно государство в качестве возможного партнера». Соседние страны, включая Буркина Фасо, Мали и Нигер, где случились военные перевороты, пошли на сворачивание связей с бывшей метрополией, при этом развивая и упрочивая связи с Россией. Не исключено, что Сенегал проследует этим же путем.