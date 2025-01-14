Президент Буркина-Фасо Траоре заявил, что Макрон оскорбил африканцев словами о неблагодарности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре обвинил Эммануэля Макрона в оскорблении всех африканцев, передает РИА «Новости». Это заявление последовало после того, как французский лидер выразил недовольство «неблагодарностью» африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле. Макрон подчеркнул, что африканские государства «забыли сказать спасибо» Парижу за его вклад.

Траоре обратил внимание на высказывание Макрона, в котором тот назвал неблагодарность незаразной болезнью. «Он оскорбил всех африканцев своими словами», – заявил Траоре, добавив, что такой подход показывает, как Макрон видит Африку и ее народы. Президент Буркина-Фасо подчеркнул, что африканцы воспринимаются не как люди, но как нечто иное.

Кроме того, Траоре напомнил о значительном вкладе африканцев в развитие Франции. Он отметил, что благодаря усилиям африканцев Франция смогла существовать до настоящего времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года, а президент Чада Махамат Идрис Деби возмутился из-за этих высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой».