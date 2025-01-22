Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
Российские инструкторы задержали лидера боевиков в Камеруне
Российские инструкторы помогли арестовать лидера боевиков Армеля Сайо в Камеруне
Российские инструкторы помогли камерунской полиции задержать лидера боевиков Армеля Сайо, бывшего министра ЦАР, который создал вооруженную группу CMSPR в 2024 году, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.
Российские инструкторы внесли решающий вклад в операцию по задержанию лидера центральноафриканских боевиков Армеля Сайо, передает ТАСС. Операция прошла в Камеруне, где камерунская полиция при содействии российских специалистов и спецслужб Центрально-Африканской Республики смогла арестовать бывшего министра ЦАР.
Армель Сайо, ранее занимавший пост министра в Центрально-Африканской Республике, возглавил вооруженную группу «Военный совет спасения народа и восстановления» (CMSPR) в конце 2024 года. Его арест стал значительным шагом в борьбе с повстанческими движениями и конфликтами, которые продолжаются на территории ЦАР.
Операция по задержанию Сайо состоялась в пятницу, 17 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инструкторы боевиков из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) вытеснили, в результате чего порядка тысячи боевиков сдались российским военным, а этот диалог с ЦАР усиливает роль России на Африканском континенте.