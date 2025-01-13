Порядка тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР

В ЦАР около тысячи боевиков добровольно сдались российским военным специалистам

Tекст: Максим Попов

По словам Иванова, это стало возможным благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным встречам с местным населением, передает ТАСС. Боевики проходят фильтрацию и переподготовку для интеграции в вооруженные силы страны.

Иванов подчеркнул, что российские инструкторы сыграли ключевую роль в проведении совместных операций с вооруженными силами ЦАР и выступили посредниками в переговорах. Среди значимых событий он отметил открытие границы между Чадом и ЦАР после десятилетнего перерыва, а также успешное проведение совместных операций, которые привели к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов.

Кроме того, в прошлом году были урегулированы межэтнические конфликты в Обо, что способствовало возвращению безопасности на восток ЦАР. Иванов также сообщил, что в 2024 году сотни солдат, полицейских и жандармов были подготовлены российскими инструкторами и выпущены для службы.

Ранее сообщалось, что боевики ЦАР добровольно передали оружие российским инструкторам. До этого группа боевиков в ЦАР сдалась в плен российским военным.