Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Порядка тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР
В ЦАР около тысячи боевиков добровольно сдались российским военным специалистам
В прошлом году около тысячи боевиков в Центральноафриканской Республике добровольно сдались российским инструкторам и проходят переподготовку для интеграции в вооруженные силы ЦАР, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.
По словам Иванова, это стало возможным благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным встречам с местным населением, передает ТАСС. Боевики проходят фильтрацию и переподготовку для интеграции в вооруженные силы страны.
Иванов подчеркнул, что российские инструкторы сыграли ключевую роль в проведении совместных операций с вооруженными силами ЦАР и выступили посредниками в переговорах. Среди значимых событий он отметил открытие границы между Чадом и ЦАР после десятилетнего перерыва, а также успешное проведение совместных операций, которые привели к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов.
Кроме того, в прошлом году были урегулированы межэтнические конфликты в Обо, что способствовало возвращению безопасности на восток ЦАР. Иванов также сообщил, что в 2024 году сотни солдат, полицейских и жандармов были подготовлены российскими инструкторами и выпущены для службы.
Ранее сообщалось, что боевики ЦАР добровольно передали оружие российским инструкторам. До этого группа боевиков в ЦАР сдалась в плен российским военным.