Tекст: Алексей Дегтярев

За прошедшую неделю российские инструкторы побывали в таких населенных пунктах, как Бамбари, Нзоле, Бокамбей и других, где 12 членов незаконных вооруженных формирований сложили оружие, сказал Иванов ТАСС.

Иванов подчеркнул, что среди сдавшихся боевиков были члены группировки UPC, возглавляемой Али Дарасса, которая недавно вошла в коалицию CPC-F. Он также отметил, что у боевиков изымают образцы западного оружия. Их планируется продемонстрировать в ближайшее время.

СОМБ также активно взаимодействует с местными жителями и администрациями, получая одобрение своих действий. Иванов указал, что население приветствует российских специалистов, видя в их действиях реальные шаги к улучшению безопасности, в отличие от миссии МИНУСКА, которую обвиняют в поддержке боевиков.

До этого в сентябре группа боевиков в ЦАР решила сдаться российским военным инструкторам.