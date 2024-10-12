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Боевики в ЦАР сдали оружие российским специалистам
Местные боевики в Центральноафриканской республике добровольно передали оружие российским военным инструкторам, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
За прошедшую неделю российские инструкторы побывали в таких населенных пунктах, как Бамбари, Нзоле, Бокамбей и других, где 12 членов незаконных вооруженных формирований сложили оружие, сказал Иванов ТАСС.
Иванов подчеркнул, что среди сдавшихся боевиков были члены группировки UPC, возглавляемой Али Дарасса, которая недавно вошла в коалицию CPC-F. Он также отметил, что у боевиков изымают образцы западного оружия. Их планируется продемонстрировать в ближайшее время.
СОМБ также активно взаимодействует с местными жителями и администрациями, получая одобрение своих действий. Иванов указал, что население приветствует российских специалистов, видя в их действиях реальные шаги к улучшению безопасности, в отличие от миссии МИНУСКА, которую обвиняют в поддержке боевиков.
До этого в сентябре группа боевиков в ЦАР решила сдаться российским военным инструкторам.