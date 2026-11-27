В нашем моральном языке произошла катастрофа, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно.0 комментариев
МВД предупредило о сохранении фотографий и переписок после их удаления
МВД: Удаленные фото и сообщения могут сохраняться на устройствах и серверах
Удаление фотографий и сообщений не означает их окончательного уничтожения: они могут сохраняться в памяти устройств, облачных хранилищах и на серверах сервисов, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием инфокоммуникационных технологий.
«Нажимая кнопку «Удалить», мы привыкли считать, что информация перестает существовать. Однако исчезновение файла с экрана смартфона далеко не всегда означает его окончательное уничтожение», – сообщило ведомство в Max.
В киберполиции отметили, что приложения временно сохраняют удаленные файлы, а сама система может лишь помечать пространство как доступное для записи. Кроме того, фотографии, документы и переписка остаются в резервных копиях и на других синхронизированных устройствах.
Как подчеркнули в управлении, сроки удаления информации зависят от архитектуры сервиса и его политики хранения данных. При этом специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить удаленные файлы, однако технологии шифрования могут затруднить этот процесс.
В ведомстве напомнили о важности учитывать эти особенности перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МВД сообщило о рисках кражи личных данных через нейросеть ChatGPT.
В прошлом месяце ведомство предупредило о возможности восстановления мошенниками фотографий банковских карт.
В начале октября МВД рекомендовало гражданам не держать в смартфонах сканы документов и интимные фотографии во избежание шантажа.