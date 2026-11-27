МВД: Удаленные фото и сообщения могут сохраняться на устройствах и серверах

Tекст: Дарья Григоренко

«Нажимая кнопку «Удалить», мы привыкли считать, что информация перестает существовать. Однако исчезновение файла с экрана смартфона далеко не всегда означает его окончательное уничтожение», – сообщило ведомство в Max.

В киберполиции отметили, что приложения временно сохраняют удаленные файлы, а сама система может лишь помечать пространство как доступное для записи. Кроме того, фотографии, документы и переписка остаются в резервных копиях и на других синхронизированных устройствах.

Как подчеркнули в управлении, сроки удаления информации зависят от архитектуры сервиса и его политики хранения данных. При этом специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить удаленные файлы, однако технологии шифрования могут затруднить этот процесс.

В ведомстве напомнили о важности учитывать эти особенности перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МВД сообщило о рисках кражи личных данных через нейросеть ChatGPT.

В прошлом месяце ведомство предупредило о возможности восстановления мошенниками фотографий банковских карт.

В начале октября МВД рекомендовало гражданам не держать в смартфонах сканы документов и интимные фотографии во избежание шантажа.