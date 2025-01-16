Эксперт: Диалог с ЦАР усиливает роль России на Африканском континенте

Политолог Селезнев: Россия показала эффективность своей мягкой и военной силы в Африке

Tекст: Андрей Резчиков

«Владимир Путин обозначил взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Центральноафриканской Республикой в военной сфере и сфере безопасности, в экономике. Также идет культурное взаимодействие. Россия готова и дальше оказывать гуманитарную помощь, демонстрируя преемственность и последовательность в реализации ранее достигнутых договоренностей», – отметил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Если в 2017 году товарооборот между странами составил 2,4 млн долларов, то в 2021 он достиг 6 млн. «А за последний год товарооборот вырос еще в восемь раз. Происходит реализация взаимных интересов», – добавил эксперт.

Он напомнил о том, что Россия сыграла значимую роль в заключении мирного соглашения между правительством ЦАР и оппозицией в 2019 году (политический кризис продолжался с 2013 года). «В рамках миротворческой миссии ООН в ЦАР работают российские инструкторы. Президент Туадера особо отметил их роль. В 2020 году Россия также оказывала ЦАР поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией», – напомнил собеседник.

Кроме того, отношения России и ЦАР имеют длительную историю и активно развивались еще в советское время. «СССР серьезно вкладывался в развитие инфраструктуры, реального сектора экономики. В ЦАР работал целый спектр наших ведущих кадров, в том числе в сфере медицины, сельского хозяйства и геологоразведки. Советские вузы закончили более 500 граждан ЦАР, поэтому сейчас у них ностальгия по тем временам. Они хорошо говорят на русском языке – это как раз инструмент мягкой силы, которая сегодня нам помогает развивать отношения», – подчеркнул эксперт.

Наряду с присутствующим в ЦАР французским и китайским языком растет интерес к изучению русского языка. «Можно всячески приветствовать позицию властей, которые готовы вводить русский язык в университетское образование. В Банги открыт «Русский дом» – так называются зарубежные представительства Россотрудничества. В ноябре прошлого года было подписано соглашение об открытии совместного образовательного центра», – добавил собеседник.

По его словам, важно и то, что встречи президентов усиливают роль России на Африканском континенте – в условиях глобальной конкуренции Москва укрепляет свои позиции в Африке и становится альтернативой Западу. При этом ЦАР обладает значительными природными ресурсами, включая золото, алмазы и уран, что является одним из факторов для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

«Африканские страны понимают, что Запад фактически занимался только эксплуатацией их природного ресурсного потенциала. Россия действует иначе», – подчеркнул собеседник.

Селезнев отметил, что об усилении позиций Москвы на африканском континенте говорит успех форума Россия – Африка, на котором в прошлом году было представлено около полусотни государств.

«Африка видит, что Россия находится в авангарде идеологического, ценностного и мировоззренческого противостояния с Западом. Странам Глобального Юга гораздо ближе продвигаемые Россией ценности», – считает Селезнев. – «Мы, как говорит Владимир Путин, выстраиваем отношения на принципах взаимной выгоды, справедливости и открытости, полифонии, чтобы был услышан голос каждого».

Что касается военного сотрудничества, то оно особо актуально в условиях, когда Запад исходит из права сильного. Если в Африке останутся только западные базы, «то это будет гарантией бесконечного хаоса, террористических вылазок, диверсий и так далее». «То есть они будут сеять там войну и рознь. Поэтому наличие наших военных баз – это гарантия стабильности и безопасности Африки», – считает Селезнев. – «Наши оппоненты, к сожалению, понимают только жесткую грубую силу. Если нашего военного присутствия в Африке не будет, то геополитические оппоненты России уж точно воспользуются этим. Но наши базы будут гарантией стабильности, поддержания должного миропорядка».

В четверг в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, который находится в России с официальным визитом. Лидеры обсуждали реализацию имеющихся договоренностей и перспективы дальнейшего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области.

Президент России поблагодарил лидера ЦАР за поддержку развития межгосударственных связей и участие в I Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Туадера назвал свой визит в Москву новым доказательством «искреннего сотрудничества, искреннего дружеского настроя», что стало примером «для всей Африки». По его словам, армия, подготовленная российскими инструкторами, способна противостоять угрозам. «Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы ни шла угроза. Российские инструкторы – это действительно профессионалы», – сказал президент ЦАР.

Стало известно, что Минприроды России и Министерство шахт и геологии ЦАР подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в этой стране.

