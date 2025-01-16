Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых в ЦАР

Россия и ЦАР подписали меморандум о сотрудничестве в геологии

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предполагает сотрудничество в таких областях, как региональное геологическое изучение недр, технологическое освоение минерально-сырьевой базы и организация экспертизы запасов минерального сырья, передает «Интерфакс». Также стороны планируют проводить поисковые, оценочные и разведочные работы на различные полезные ископаемые, а также лабораторно-аналитические исследования.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая займется разработкой конкретных предложений для развития двустороннего сотрудничества. Также группа рассмотрит возможность привлечения российских компаний для участия в проектах в области геологоразведки.

Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко отметил, что Россия обладает обширным опытом в сфере геологического изучения и поиска перспективных объектов. Он подчеркнул значительные перспективы сотрудничества с государственными и частными компаниями ЦАР в области регионального геологического изучения недр, повышения квалификации специалистов на базе российских институтов, а также организации совместных международных мероприятий.

Министр шахт и геологии ЦАР Рюфен Бенам Белтунгу отметил, что республика богата твердыми полезными ископаемыми, включая золото, и выразил готовность укреплять сотрудничество с Россией. «Мы видим значительные перспективы в сотрудничестве с Россией в сфере геологоразведки», – подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, в четверг президент России Владимир Путин начал переговоры с ним.