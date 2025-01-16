Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

«В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.

«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.

Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.