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Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадера.
«В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.
Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.
«Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.
Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.