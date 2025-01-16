Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с главой ЦАР

Песков: Переговоры Путина и главы ЦАР Туадера в Кремле пройдут в два этапа и начнутся с делегаций

Tекст: Валерия Городецкая

Сначала лидеры проведут встречу в расширенном составе делегаций, а затем продолжат общение в формате тет-а-тет за обедом, сообщил Песков, передает ТАСС.

После обсуждений с главой ЦАР у Путина запланированы непубличные рабочие контакты, добавил представитель Кремля. Эти мероприятия не предназначены для освещения в средствах массовой информации, отметил он. Песков не дал подробностей о характере этих встреч и их участниках.

В понедельник пресс-секретарь главы Центральноафриканской Республики анонсировал его визит в Москву.

Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза. Кремль ранее анонсировал встречу Путина с президентом ЦАР Туадера.