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Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с главой ЦАР
Песков: Переговоры Путина и главы ЦАР Туадера в Кремле пройдут в два этапа и начнутся с делегаций
Президент России Владимир Путин и глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сначала лидеры проведут встречу в расширенном составе делегаций, а затем продолжат общение в формате тет-а-тет за обедом, сообщил Песков, передает ТАСС.
После обсуждений с главой ЦАР у Путина запланированы непубличные рабочие контакты, добавил представитель Кремля. Эти мероприятия не предназначены для освещения в средствах массовой информации, отметил он. Песков не дал подробностей о характере этих встреч и их участниках.
В понедельник пресс-секретарь главы Центральноафриканской Республики анонсировал его визит в Москву.
Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза. Кремль ранее анонсировал встречу Путина с президентом ЦАР Туадера.