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    16 апреля 2024, 19:30 • В мире

    Британцы подкладывают под Пашиняна многонациональную «бомбу»

    Британцы подкладывают под Пашиняна многонациональную «бомбу»
    @ primeminister.am

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Правительство Великобритании хочет высылать на территорию Армении нелегальных мигрантов, которые прибывают в королевство по миллиону за год. В Ереване продемонстрировали заинтересованность. К чему приведет обе страны эта схема, ранее провалившаяся в Африке?

    После XX мировой войны разница между правой Консервативной и левой Лейбористкой партиями Великобритании была очевидной и перечислять их стандартизированные различия скучно. Для нас достаточно того, что консерваторы стали инициаторами «холодной войны», а лейбористы выступали за развитие отношений с СССР.

    Теперь, если и есть разница, со стороны России она не видна и уж точно не касается внешней политики. Под предводительством Кира Стармера лейбористы - это яро проамериканская и глубоко русофобская партия. При этом и они, и консерваторы-тори настолько либеральны во многих социальных вопросах, что, с русской точки зрения, одним мультикультурным миром мазаны.  

    Однако разница все-таки есть: это отношение к нелегальным мигрантам, которых в Великобритании очень много и с каждым годом становится все больше. Консерваторы хотят их высылать, не дожидаясь решения судов, а лейбористы - приветствовать и даже помогать материально. Глубинному британскому народу гораздо ближе позиция первых, но для него в данном случае особой разницы между партиями на практике как раз-таки и нет. Тори может и хотят кого-то выслать. Но не могут.

    Суды (включая, ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека в Страсбурге) часто встают на сторону депортируемых и запрещают депортацию. Иногда мигранты, происходящие из стран по-настоящему консервативных или даже архаичных, ссылаются на возможное преследование на родине. Иногда просто топят документы в Темзе и не признаются, кто они. В этом случае их как бы и некуда депортировать, если, конечно, личность не удалось установить (например, по отпечаткам пальцев, засвеченным где-то ранее).

    Тори пытаются найти выход. Однако из-за, мягко говоря, низкой управленческой квалификации их руководства (вспомним, хотя бы, Лиз Трасс) не справляются и выглядят как потерпевшие.

    Например, они нашли страну, которая в обмен на деньги и услуги готова принимать нелегалов на время рассмотрения их прошений в британских судах. Это Руанда, с которой был заключен соответствующий договор. Для будущих нелегалов даже были построены жилые дома и центры временного содержания. Но ЕСПЧ запретил привлекать к делу специфический руандийский режим, а сам этот режим быстро распродал в частные руки большую часть из построенного.

    Руанда британцев просто кинула, присвоив в фунтах порядка 400 млн долларов, полученных напрямую от Лондона.

    Если есть вопрос, как крошечная страна, которая ассоциируется в основном с геноцидом, может себе позволить вот этак мошенничать с бывшей суперимперией и все еще действующим мировым финансовым центром, то ответ - запросто. Руанда и не такое может себе позволить. Вероятно, что в скором времени она начнет захватывать территории своих соседей.

    Власть в этой стране еще в 1994 году взял Руандийский патриотический фронт (РПФ), успешно вторгнувшийся с территории соседней Уганды. Руководимый бывшими эмигрантами-тутси, он остановил знаменитый геноцид тутси со стороны хуту, жертвами которого стали до миллиона человек. С тех пор создатель РПФ Поль Кагаме правит Руандой, превратив ее за 30 лет из кровавой свалки в предмет зависти со стороны других государств региона Великих Озер.

    Режим Кагаме можно сравнить с европейским пресвященным абсолютизмом - действует жестко, но часто эффективно. Столица Руанды - Кигали - один из наиболее современных, безопасных и просто чистых городов Черной Африки, резко контрастирующий со всей ее восточной частью, погрязшей в бедствиях. Сам Канаме чем-то похож на президента Грузии Михаил Саакашвили в тот период, когда он уж привлек в страну немалые западные деньги, но еще не успел начать войну против Южной Осетии. Оба - любимчики и клиентелла англосаксов, в том числе и Лондона. Оба стали неуправляемыми, когда почувствовали за собой силу.

    Вполне вероятно, что Кагаме живет идеей строительства империи тутси. Они хотя и жертвы геноцида, но отнюдь не робкие овцы, а многочисленный и воинственный народ, который веками держал в подчинении соседей и сотрудничали с колонизаторами (а ведь Руанда - бывшая колония даже не Британии, а Бельгии, чьи колонизаторы в Африке были самыми жестокими из белых). Если Кагаме займется «собиранием земель» тутси, это станет гораздо большей проблемой, чем аферы с недвижимостью для мигрантов.

    Как бы ни сложилось в Восточной Африке, парламентские выборы для Великобритании в следующем году никто не отменял, а у консерваторов почти нет козырей, чтобы выступить на них не позорно. Поэтому они попытаются реализовать руандийский сценарий в других странах. Как пишет магистральное издание королевства Times, это Армения, а также Ботсвана, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар.

    Все, что «а также» - это выделяющиеся на своих континентах прозападные режимы. Коста-Рика - относительно благополучный заповедник дикой природы в Центральной Америке, который США по-прежнему сохраняет в орбите своего влияния на фоне потери контроля за регионом в целом.

    Тоже можно сказать про африканскую Ботсвану - большую, пустынную и относительно богатую, где англосаксы все еще чувствуют себя уверенно, а правительство является антироссийским настолько, насколько в принципе может быть антироссийским правительство в Африке южнее Сахары. Это единственная крупная страна континента, проигнорировавшая оба саммита Россия-Африка.  

    С Кот-д’Ивуаром, находящимся не под британским, а под французским влиянием, Россия неплохо сотрудничает, но это в данной ситуации неважно. В данной ситуации важна Армения, с которой Россия не просто сотрудничает. Формально - это один из ближайших ее политических и экономических союзников, член ОДКБ и ЕАЭС, который, тем не менее, начал дрейф в сторону Запада под бодрым руководством правительства Никола Пашиняна.

    Переговоры о принятии на себя проблемы британских мигрантов - часть этого дрейфа. Не известно, что Лондон может предложить Армении, но что-то может, а Армении много и не надо.

    Нельзя утверждать, что Ереван точно согласиться на сделку, но она кажется вероятной, потому что может показаться армянской власти выгодной. У Пашиняна тоже должны понимать, что никакие договоры о высылке мигрантов правительство тори уже не спасут. Они провалили не только миграционную политику - они вообще все провалили, имеют самый низкий за 200 лет рейтинг и более чем двукратное отставание от лейбористов.

    Должно случиться какое-то чудо, чтобы лейбористы в следующем году не вернулись к власти и не отменили программы по высылке, потому что должны же они хоть в чем-то отличаться от консерваторов.

    Все, что будет получено Ереваном от Лондона до тех пор, включая и новые здания, армяне наверняка смогут оставить себе, поскольку по ушлости вряд ли уступают тутси. Но есть нюанс.

    Пашинян, стоит признать, довольно ловок в том, что касается экономики и сохранения власти. Однако - не во внешней политике. Под его чутким руководством армянам приходится платить по иностранным счетам втрое больше, а в случае с Карабахом - отдать вообще все. Так что план, провалившийся в Руанде, вполне может быть перевыполнен в Армении - одной из наиболее моноэтничных стран мира, которую культурно обогатят завозом британских нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

    Это уже способно взорвать под Пашиняном социальную бомбу и вновь поставить вопрос о его смещении. Не хочется преувеличивать расизм армян, но не стоит недооценивать их исламофобию, особенно в условиях острого конфликта с Азербайджаном.

    Если проект британцев выгорит, у армян появится еще один повод заподозрить в Пашиняне национального предателя. Здоровой подозрительности, в отличие от самоуверенности, армянам почему-то не хватает, но с какого-то раза это должно начать работать.

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