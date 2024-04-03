  • Новость часаПутин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска
    «Калашников» представил титановый бронешлем
    Мишустин призвал не запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»
    Мишустин сравнил госдолг России и Запада
    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»
    СМИ: У разработчика системы бронирования Leonardo начались обыски
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    13 комментариев
    3 апреля 2024, 17:05 • В мире

    Националисты погрузили Шотландию в либеральное безумие

    Националисты погрузили Шотландию в либеральное безумие
    @ WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Шотландией овладело безумие. Там собираются сажать в тюрьму за употребление «неправильных» местоимений в отношении трансгендеров и одновременно хотят переселить к себе миллион беженцев из Газы. В такой политике трудно найти пользу для шотландских интересов. А вот для интересов России – легко.

    «Жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского возрождения». Это говорит один из наиболее читаемых писателей мира – и говорит серьезно.

    Речь о Джоан Роулинг, которую из-за обвинений в «трансфобии» почти «отменили». Не настолько, чтобы не снимать фильмов по ее книгам и не издавать новых книг (ведь и то и другое приносит огромные прибыли). Но настолько, чтобы пореже куда-либо приглашать и вообще – вспоминать ее имя, как имя Волан-де-Морта.

    Роулинг встала на свою тропу войны с «транскорректностью» и как женщина, и как писатель, которого корежит от гендерно-нейтрального словообразования вроде «человек с влагалищем». С ее стороны война идет исключительно в области слов и доводов, но писательницу реально пытались посадить по жалобам активистов и оскорбленных трансгендеров, например, телезвезды Индии Уиллроби. Ее (его?) Роулинг назвала «косплеером женоненавистнической мужской фантазии о том, что такое женщина». Полиция ясно дала понять, что предпринимать ничего не станет.

    Дело было в Нортумбрии в прошлом месяце. Но это в Северной Англии, а Роулинг живет в Шотландии, где с понедельника начал действовать закон о «преступлениях на почве ненависти», цель которого сделать подсудными не только высказывания на почве расизма, гомофобии и сексизма (это стандартный для современного Запада набор), но и так называемый мисгендеринг.

    Если мужчина (с биологической точки зрения) требует обращаться к себе как к женщине и употреблять соответствующие местоимения, а вы упрямо продолжаете употреблять мужской род, это и есть «мисгендеринг». По новым шотландским законам – до семи лет тюрьмы в особых случаях и при соответствующем настрое суда. 

    Роулинг этот закон соблюдать демонстративно отказалась и написала пост с фотографиями преступников (в основном насильников), которые свершили «трансгендерный переход», чтобы попасть в женскую тюрьму, женскую спортивную команду, женскую школу, в общем, туда, где жертв побольше. «Новое законодательство открыто для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать тех из нас, кто говорит об опасностях ликвидации однополого пространства для женщин и девочек», – жгла глаголом писательница.

    В том же посте она согласилась быть подвергнутой аресту по возвращении в Шотландию. Полиция подтвердила наличие новых жалоб, но арестовывать Роулинг опять отказалась. «Комментарии не оцениваются как преступные, и дальнейшие действия предприниматься не будут», – отрезали слуги закона.

    Сомнительно, что литературной маме Гарри Поттера, ставшей культовым автором для поколения миллениалов, всерьез грозит что-либо и в будущем. Пока что арест самого популярного писателя страны – это чересчур даже для Великобритании, хотя там весьма далеки от принципа неподсудности слова. Это принцип США, но не Запада в целом и даже не англосаксонского мира.

    Например, принц Гарри, переехав в Америку, внушает теперь американцам, что закрепленная в их конституции свобода слова – это какая-то глупость, мешающая арестовать всех расистов из интернета. В ответ электорат Дональда Трампа предлагает поступить проще и выслать из страны принца Гарри, благо поступать так с представителями британской короны предписывали отцы-основатели США.

    В защиту Роулинг выступил сам премьер-министр Риши Сунак, партия которого пока еще называется Консервативной и с переменным успехом противостоит радикальным «трансгендерным инициативам» из Шотландии. Недавно храбрые горцы хотели разрешить хирургическую смену пола 16-летним детям без согласия родителей и за государственный счет. Лондон запретил, а шотландские власти расстроились.

    Тем не менее такое «отсечение перегибов» не отменяет понятийного безумия, в которое погрузилась Шотландия со своей борьбой за права трансгендеров и других меньшинств. Причем исходит оно не от либералов, а от националистов – Шотландской национальной партии (ШНП), которая выступает за выход из состава Великобритании.

    Напрашивается шутка, что от народа, чей мужской национальный костюм сильно напоминает женский, чего-то такого и нужно было ожидать.

    Но прежде шотландцев считали самым воинственным и агрессивным этносом Британии, что подтверждалось разного рода исследованиями еще в 1990-х годах.

    Теперь, когда шотландские националисты достигли пика влияния и контролируют исполнительную власть автономии, их партию возглавляет мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф, он же – первый министр Шотландии. Скандальный закон, который едва не довел Роулинг до цугундера, он написал лично. Он же отправил шотландскую полицию на курсы по выявлению «преступлений на почве ненависти в интернете» и вообще уделяет «трансповестке» повышенное внимание.

    Все это – и антибританский национализм, и борьба с «мисгендерингом» – как-то сочетается в нем с исламом и желанием перевезти в Шотландию до миллиона жителей сектора Газа. Тех палестинцев, кто уже попал или еще попадет под израильский каток, разумеется, жаль, но будет непросто убедить шотландцев в том, что решать эту проблему должны именно они.

    Самого Юсафа можно понять: у него в Газе живут родственники. Сложнее понять, на что шотландцы рассчитывают при таком первом министре. С формальной точки зрения – на независимость от Лондона. Но именно об этой идее вскоре придется надолго позабыть.

    С пика, на который вышла ШНП, путь только один – вниз. Сомнительно, что после следующих выборов она удержит власть в Шотландии из-за коррупционных скандалов, трансгендерных перегибов и объективной организационной невозможности сказать Лондону «гуд бай», то есть реализовать ключевой пункт своей политической программы. А миллион арабов из Газы – неравноценная замена собственному государству.

    Однако еще до того, уже в следующем году, Консервативная партия неизбежно потеряет власть и уступит контроль над британским парламентом лейбористам. Их нынешний извод ничуть не похож на антиглобалистскую фронду Джереми Корбина: эти люди любят США, во всем поддерживают Украину, обещают бороться с Россией, но на выборы идут с такой «прогрессивной» программой по защите меньшинств, что у Юсафа в Шотландии явно получится развернуться.

    Правда, британцы будут голосовать не за борьбу с «мисгендерингом», а за то, чтобы выгнать с Даунинг-стрит тори, которые абсолютно все провалили и имеют самый низкий показатель поддержки за 200 лет – всего 20%.

    В соцопросах на пятки нынешней власти наступает Партия реформ, почетным председателем которой является Найджел Фарадж – вдохновитель отделения Британии от Евросоюза, удачно спихнувший ответственность за последствия этого шага на консерваторов. Системные СМИ называют членов Партии реформ популистами и ультраправыми, однако их позиция по многим поднятым выше вопросам – от прав трансгендеров и миграции с юга до конфликта с Россией и поддержки Украины – как раз таки похожа на «голос разума» в британской политике.

    И хотя эта разумная политика вроде бы касается и нас, пожелать удачи на выборах хочется не Партии реформ, а таким как Юсаф. Роль, которую взяла на себя Британия в конфликте между Россией и Западом, не подразумевает сочувствия к противнику, тем более он подверг себя эксперименту в духе Джорджа Сороса добровольно.

    Пускай в Британии будет поменьше «мисгендеринга». Главное, чтоб было побольше безумия. Корабль империи, когда-то правившей морями, реально заслужил того, чтобы налететь на рифы из-за вконец спятившей команды.

    Главное
    Банки Киргизии остановили операции с картами «Мир»
    В Москве сильный ветер начал валить деревья и заборы
    Bloomberg: Украина и Запад проигрывают России по количеству боеприпасов
    ВСУ потеряли до 50 военных при двух контратаках в Работино
    Конгрессвумен Грин: Украина никогда не вернет деньги США
    Доцента из Петербурга задержали за флаг Украины на аватарке
    Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник

    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............