Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

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13 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман пресс-служба МИД РФ/ТАСС,
Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/Reuters
Заведомо долгие переговоры Москвы и Вашингтона по дальнейшей судьбе НАТО и другим вопросам глобальной безопасности еще только начались, но уже приковали внимание всего мира к людям, чья работа обычно остается «за кадром». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков за считанные часы превратился в «звезду» мировых медиа, став одним из главных лиц внешней политики России.  Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко

Петр Порошенко готов сам передать себя в руки украинского правосудия Maxym Marusenko/Reuters
Петр Порошенко назвал дату своего возвращения на Украину, где политика, судя по всему, сразу задержат. И хотя тюремное заключение ему вряд ли грозит, экс-президенту придется или внести огромный залог, или отправиться под домашний арест. Так зачем Порошенко летит в Киев и как эта ситуация повлияет на рейтинги бывшего и нынешнего президентов Украины? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Когда ж ещё всплакнуть, как не в новогодние праздники. Подробности...

Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...
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Русофоб во власти Казахстана

Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 7 комментариев

Кто устроил бунт в Казахстане

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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Зензинов

    Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		13 января 2022, 09:20

    Гарри, Рон и Гермиона снова в Хогвартсе. Документалку, посвящённую двадцатилетию первой части про Гарри Поттера, российский зритель увидел в первые дни нового, 2022-го, года. Чего мы ждали от этого кино и почему забыта автор книги?

    Исполнители главных ролей – Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон – встретились после долгой разлуки и вспоминают, как всё начиналось. Как их отобрали из тысяч претендентов, каким был первый съёмочный день, почему кое-кто захотел уйти из проекта и что помогало выдержать многолетний марафон.

    Проект, действительно, грандиозный – восемь лет в Хогвартсе равны десяти годам реальной жизни. Ничего подобного не было за всю историю кинематографа. Актёры росли вместе с героями, которых они играли. Детство, отрочество, пубертат – клетка одиночества, возможности и невозможности юности. Дэниэл, Руперт и Эмма все эти годы даже за пределами съёмочной площадки оставались Гарри, Роном и Гермионой – пусть чуть-чуть, пусть совсем немного.

    Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Появляются режиссёры, снявшие разные части киноэпопеи; возникают постаревшие, но всё ещё жизнелюбивые актёры и актрисы, реплики неизбежно начинают повторяться – как и признания в любви, вызывающие у зрителя ностальгическую слезу. Когда ж ещё всплакнуть, как не в новогодние праздники. Ведь в это время проще всего понять тайный смысл длинной сказки про мальчика, который оказался сильнее Тёмного лорда.

    Сага о Гарри Поттере и его смертном, точнее, пожизненном, нераздельно связанном с ним враге, могла быть придумана и снята только в те годы, когда Запад, утратив главного противника, начал терять энергию сопротивления. Компенсировать или хотя бы скрыть её отсутствие попытался Голливуд – и Гарри Поттер стал самым крутым, самым харизматичным героем новой мировой войны с тёмными силами. Первый фильм, «Гарри Поттер и философский камень», вышел на экраны в 2001 году – в год атаки на башни-близнецы. Казалось, зло персонифицировано, и в кино – в образе Волан-де-Морта, и в реальности – в лице Усамы бен Ладана. Нельзя было не заметить, что новый противник западной цивилизации не шёл ни в какое сравнение с прежним антагонистом – Советским Союзом.

    Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

    Десять лет спустя похожего на старика Хоттабыча террориста номер один то ли физически уничтожили, то ли загнали обратно в сосуд американского производства. По удивительному совпадению, в том же 2011-м состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II». В жизни – не самый яркий, вяло срежиссированный эпизод в работе спецслужб. В кино – грандиозная битва, в которой решается судьба человечества. Запад словно получил оправдание за то, что не приложил видимых героических усилий, чтобы пала «империя зла». Картинка Warner Bros. всегда убедительнее учебника истории.

    Прошло ещё десять лет – и Тот, чьё имя нельзя называть, уже не кажется абсолютным воплощением тоталитарного кошмара. Появились такие мракоборцы, рядом с которыми «пожиратели смерти» – всего лишь расшалившийся отряд скаутов. В документальном фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя» практически нет автора романа, Джоан Роулинг. Крошечными вкраплениями несколько фрагментов интервью с ней, записанного в 2019 году. Писательницу исключили из рядов тех светлых личностей, что несут народам истину. За что? За показавшиеся кому-то оскорбительными высказывания по поводу трансгендеров. Правозащитники и феминистки бдительно следят за единством рядов – кто выпал, тот пропал.

    Самое печальное, на мой взгляд, в том, что ни одного из участников фильма не удивило и не возмутило отсутствие Джоан Роулинг. Хотя и это объяснимо. Пугал же Сталин Крупскую тем, что назначит Ленину другую вдову. Так почему прогрессивная общественность не может назначить книгам из топ-листов другого автора, ну, хотя бы Светлану Алексиевич?

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