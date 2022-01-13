Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

Гарри, Рон и Гермиона снова в Хогвартсе. Документалку, посвящённую двадцатилетию первой части про Гарри Поттера, российский зритель увидел в первые дни нового, 2022-го, года. Чего мы ждали от этого кино и почему забыта автор книги?

Исполнители главных ролей – Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон – встретились после долгой разлуки и вспоминают, как всё начиналось. Как их отобрали из тысяч претендентов, каким был первый съёмочный день, почему кое-кто захотел уйти из проекта и что помогало выдержать многолетний марафон.

Проект, действительно, грандиозный – восемь лет в Хогвартсе равны десяти годам реальной жизни. Ничего подобного не было за всю историю кинематографа. Актёры росли вместе с героями, которых они играли. Детство, отрочество, пубертат – клетка одиночества, возможности и невозможности юности. Дэниэл, Руперт и Эмма все эти годы даже за пределами съёмочной площадки оставались Гарри, Роном и Гермионой – пусть чуть-чуть, пусть совсем немного.

Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Появляются режиссёры, снявшие разные части киноэпопеи; возникают постаревшие, но всё ещё жизнелюбивые актёры и актрисы, реплики неизбежно начинают повторяться – как и признания в любви, вызывающие у зрителя ностальгическую слезу. Когда ж ещё всплакнуть, как не в новогодние праздники. Ведь в это время проще всего понять тайный смысл длинной сказки про мальчика, который оказался сильнее Тёмного лорда.

Сага о Гарри Поттере и его смертном, точнее, пожизненном, нераздельно связанном с ним враге, могла быть придумана и снята только в те годы, когда Запад, утратив главного противника, начал терять энергию сопротивления. Компенсировать или хотя бы скрыть её отсутствие попытался Голливуд – и Гарри Поттер стал самым крутым, самым харизматичным героем новой мировой войны с тёмными силами. Первый фильм, «Гарри Поттер и философский камень», вышел на экраны в 2001 году – в год атаки на башни-близнецы. Казалось, зло персонифицировано, и в кино – в образе Волан-де-Морта, и в реальности – в лице Усамы бен Ладана. Нельзя было не заметить, что новый противник западной цивилизации не шёл ни в какое сравнение с прежним антагонистом – Советским Союзом.

Десять лет спустя похожего на старика Хоттабыча террориста номер один то ли физически уничтожили, то ли загнали обратно в сосуд американского производства. По удивительному совпадению, в том же 2011-м состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II». В жизни – не самый яркий, вяло срежиссированный эпизод в работе спецслужб. В кино – грандиозная битва, в которой решается судьба человечества. Запад словно получил оправдание за то, что не приложил видимых героических усилий, чтобы пала «империя зла». Картинка Warner Bros. всегда убедительнее учебника истории.

Прошло ещё десять лет – и Тот, чьё имя нельзя называть, уже не кажется абсолютным воплощением тоталитарного кошмара. Появились такие мракоборцы, рядом с которыми «пожиратели смерти» – всего лишь расшалившийся отряд скаутов. В документальном фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя» практически нет автора романа, Джоан Роулинг. Крошечными вкраплениями несколько фрагментов интервью с ней, записанного в 2019 году. Писательницу исключили из рядов тех светлых личностей, что несут народам истину. За что? За показавшиеся кому-то оскорбительными высказывания по поводу трансгендеров. Правозащитники и феминистки бдительно следят за единством рядов – кто выпал, тот пропал.

Самое печальное, на мой взгляд, в том, что ни одного из участников фильма не удивило и не возмутило отсутствие Джоан Роулинг. Хотя и это объяснимо. Пугал же Сталин Крупскую тем, что назначит Ленину другую вдову. Так почему прогрессивная общественность не может назначить книгам из топ-листов другого автора, ну, хотя бы Светлану Алексиевич?