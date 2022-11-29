Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Как долго продержится украинская «несокрушимость»

Так выглядят «пункты несокрушимости» @MNSKHERSON
Украина обсуждает скандальное заявление жены Зеленского – она заверила, что ее сограждане готовы годами сидеть без света. Так ли это на самом деле, как в реальности работают срочно созданные по всей стране «пункты несокрушимости» и у кого на Украине электричество есть при любых условиях? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...

Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как русская река Березина обогатила французский язык

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 ноября 1812 года началась переправа остатков Великой армии Наполеона через реку Березину. Шириной она не превышала большую парижскую улицу, но зимой для 80 тысяч человек это было серьезное препятствие. С разных сторон подходило две русские армии. Ситуация для французов складывалась отчаянная. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

Шольц прозрел, Меркель раскололась

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Сергей Худиев

    Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 ноября 2022, 09:00

    Православные активисты из движения «Сорок сороков» обратились к министерству культуры с призывом запретить в стране книги о Гарри Поттере как «духовные и культурные метастазы», к которым нужно применить «оперативное вмешательство».

    Что же, коротко сказать, мне это не кажется хорошей идеей. Я пишу это с некоторой неохотой – потому что я сам православный, консерватор и ценю усилия «Cорока сороков» в деле поддержки строительства храмов. Но, пожалуй, написать это необходимо.

    «Гарри Поттер» не относится к числу тех произведений английской литературы, которые дороги моему сердцу – в отличие от «Хроник Нарнии» или «Властелина колец». Однако я читал эту серию книг – и не нашел там чего-то безнравственного и антихристианского.

    Вопреки мнению авторов обращения, обычные люди, не волшебники, в книге вовсе не «существа низшего порядка», напротив, презрение к «магглам» выказывают именно отрицательные персонажи. В книге это довольно прозрачная аллюзия на снобизм и расизм. Антихристианские произведения в английской фэнтезийной литературе есть, причем талантливо и увлекательно написанные – как, например, трилогия Филипа Пулмана «Темные Начала» – но мне в голову не приходит требовать их запрета. Впрочем, и нашим православным активистам тоже – возможно потому, что Пулман (хотя его давно издали по-русски) гораздо менее известен, и начать биться с ним – значит создать гораздо менее заметный инфоповод.

    Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Впрочем, это давно уже объясняли – в частности, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда. Но вся эта ситуация напоминает, что активизм – это не всегда хорошо.

    Фото: DPA/PHOTO/ТАСС

    Мы видим это на примере «левого», «прогрессивного» активизма на Западе, который усматривает лютый расизм абсолютно везде – в старых книгах и фильмах (в том числе таком гневно-антирасистском произведении, как «Убить пересмешника»), старых памятниках, маскарадных костюмах и так далее. Тут даже люди, которые горячо соглашаются, что расизм – это зло, которое никак нельзя терпеть, приходят в сильное недоумение. Вы будете смеяться, но автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг сама пострадала от активистов, которые обвинили (и продолжают обвинять) ее в «трансфобии» из-за того, что она считает, что между мужчинами и женщинами существуют физиологические различия и права (биологических) женщин страдают из-за продвижения трансгендерной повестки.

    Когда прогрессивные активисты на Западе добиваются того, что неугодного им человека выгоняют с работы и вообще предают остракизму, в них говорит хорошо узнаваемая страсть властолюбия. Мол, мы – сила. У нас все будут по струнке ходить и униженно извиняться. При этом, в отличие от государственного преследования, которое происходит по писанным законам и совершается специально уполномоченными людьми, у обвиненного нет возможности защищаться. Ему бесполезно и просить прощения. Никакого главного активиста, который мог бы дать команду «хватит», не существует, травля не прекратится и будет только нарастать, выхватывая все новых жертв и изобретая все новые преступления.

    Конечно, нам могут сказать, что это – неправильные активисты, которые руководствуются с самого начала ложной идеологией. Это верно; но «активизм» как социальный и психологический феномен может быть каким угодно – хоть левым, хоть правым. Когда он поднимает знамена консерватизма, это даже хуже. Когда портится нечто изначально хорошее, это еще печальнее. Если вы носите не кричащий макияж, а благообразную окладистую бороду – это само по себе хорошо, но не гарантирует вас от впадения в ту же страсть разоблачать и преследовать. В конце концов, мы верим, что человеческая природа повреждена грехом – и преимущество христианского консерватора не в том, что он ему не подвержен, а в том, что он отдает себе отчет в своей удобосклонности к греху и внимательнее следит за тем, чтобы его избежать.

    И вот требования запретить «Гарри Поттера» со стороны будут восприняты, скорее, как проявление грубого властолюбия, претензии командовать всеми остальными, чем заботы об общем благе. В (воображаемом) случае, если власти пойдут навстречу активистам, мы окажемся в ситуации, когда самовыдвинутые активисты, которых никто не избирал, будут определять наш круг чтения, а я бы не хотел этого ни для других, ни для себя, потому что активизм выносит наверх не самых мудрых и рассудительных, а самых энергичных.

    Но этот случай чисто воображаемый, потому что власти, очевидно, ответят «нет». Результатом такого требования оказывается только волна насмешек в Сети. Стоит заметить, что, выдвигая требования, в которых вам точно откажут, вы создаете прецедент – вам, скорее всего, откажут и в следующий раз, даже если ваши требования окажутся более разумны. Люди склонны к пакетному мышлению: если какие-то требования консервативного лагеря явно преувеличены и абсурдны, они будут склонны отвергать вместе с ними и те, которые вполне обоснованны. Требования необоснованных запретов укрепляют позиции тех, кто провозглашает лозунг «запрещать запрещается». Вот видите, скажут они, за одними запретами следуют другие, все более чрезмерные, и кто знает, где это остановится.

    Правда, борцы с запретами всегда кончают тем, что вводят свои собственные запреты, еще более строгие, как только получают такую возможность – но это еще одна причина не подыгрывать им. Я не считаю, что «запретов не должно быть». Рынок (в том числе книжный рынок) решает не все. Торговля чем-то разрушительным и вредным, эксплуатация людских слабостей и пороков может быть очень выгодна – поэтому и должны существовать запреты на порнографию, пропаганду наркотиков, суицида и тому подобное. Включая запрет на ЛГБТ-идеологию, под влиянием которой люди самым буквальным и физическим образом кастрируют собственных детей.

    Но запреты требуют продуманного и сбалансированного подхода. Перезапрещать – как и недозапрещать – может быть опасным. Всякий запрет должен быть хорошо обоснован и продуман.

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