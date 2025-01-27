Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Макаревич на видео отказался поддерживать ВСУ из-за безопасности семьи
Андрей Макаревич объяснил, почему не хочет жертвовать средства на ВСУ
Музыкант Андрей Макаревич* заявил о своем нежелании поддерживать ВСУ финансово, опасаясь последствий для своей семьи, в частности возможной угрозы для своего сына.
«Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», - заявил Макаревич (признанный в России иноагентом) в интервью Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом). Он подчеркнул, что его личные чувства и привязанности к семье играют важную роль в его решении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом