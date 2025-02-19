Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
ФСБ установила всех соратников Пономарева за границей
ФСБ выявила всех скрывающихся за рубежом соратников обвиняемого в захвате власти Пономарева
Органы госбезопасности России выявили всех подельников обвиняемого в захвате власти экс-депутата Госдумы России Ильи Пономарева (признан в России иноагентом), скрывающихся за границей, включая иностранных участников, сообщили в силовых структурах.
Против Пономарева (признан в России иноагентом) и его подельников возбуждено уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти и участии в террористическом сообществе. Основанием для этого стали данные о создании Пономаревым в Польше политического движения «Съезд народных депутатов» ( деятельность организации признана нежелательной в России), передает РИА «Новости».
Сотрудник ФСБ сообщил, что удалось установить всех соратников Пономарева, включая иностранных участников его «теневого правительства». Все причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении уже начаты процессуальные действия.
На территории России в девяти регионах проходят обыски у соратников Пономарева на основании уголовного дела о насильственном захвате власти.
Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
До этого экс-депутат Илья Пономарев* был заочно осужден за призывы к терроризму, и прокурор запросил для него 14 лет колонии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом