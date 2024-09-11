Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.3 комментария
Экс-депутат Пономарев заочно осужден за призывы к терроризму
Экс-депутат Пономарев приговорен к 10 годам колонии за призывы к терроризму
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, сообщили в суде.
2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Пономареву. Его признали виновным в совершении двух преступлений: публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, передает ТАСС.
Суд пришел к выводу, что Пономарев публично оправдывал террористическую деятельность, призывая к поджогам военных комиссариатов, а также распространял заведомо ложную информацию о том, что российские вооруженные силы умышленно обстреливают Запорожскую АЭС. В качестве наказания суд приговорил Пономарева к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после отбытия основного наказания.
Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о ВС России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом