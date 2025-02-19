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Экс-депутата Пономарева обвинили в захвате власти и терроризме
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева за попытку захвата власти и терроризм
Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Как передает ТАСС, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев*, который ранее был признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов, стал фигурантом уголовного дела. Следственное управление Федеральной службы безопасности возбудило дело по статье 278 УК РФ, касающейся насильственного захвата или удержания власти.
Кроме того, Пономарева обвиняют по части первой и второй статьи 205.4 УК РФ, которые предусматривают ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем. В ЦОС ФСБ также указали на участие неустановленных лиц в данном преступлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-депутата Илью Пономарева заочно осудили за призывы к терроризму. Прокурор ранее запросил для Пономарева 14 лет колонии. В августе Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом