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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    Винник обучал заключенных русскому языку в американской тюрьме
    Геростраты XXI века. Русофобия стала залогом экономического самоубийства
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК
    Атака украинских дронов снизила прокачку нефти по системе КТК на 40%
    На пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    19 февраля 2025, 07:58 • Новости дня

    Экс-депутата Пономарева обвинили в захвате власти и терроризме

    ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева за попытку захвата власти и терроризм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

    Как передает ТАСС, экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев*, который ранее был признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов, стал фигурантом уголовного дела. Следственное управление Федеральной службы безопасности возбудило дело по статье 278 УК РФ, касающейся насильственного захвата или удержания власти.

    Кроме того, Пономарева обвиняют по части первой и второй статьи 205.4 УК РФ, которые предусматривают ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем. В ЦОС ФСБ также указали на участие неустановленных лиц в данном преступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-депутата Илью Пономарева заочно осудили за призывы к терроризму. Прокурор ранее запросил для Пономарева 14 лет колонии. В августе Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу

    Тела погибших в Верхней Пышме футболистов отправили на экспертизу

    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу
    @ ФК "ПОЗ-Прогресс"/vk.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела погибших футболистов Яна Журавлева и Данила Хилобока из команды «ПОЗ-Прогресс» отправлены на медицинскую экспертизу в Свердловской области для установления причин и обстоятельств их гибели.

    Тела двух погибших футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы отправлены на медицинскую экспертизу, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил главный помощник руководителя регионального управления ведомства Александр Шульга.

    Он отметил, что следователи ведут работу по выяснению причин и обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» из Верхней Пышмы, 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок, скоропостижно скончались во сне в один день после тренировки.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

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    18 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России

    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за прекращения бизнеса в России, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи в Эр-Рияде.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о значительных потерях американских компаний в размере 300 млрд долларов, связанных с их уходом из России, передает РИА «Новости». Дмитриев отметил важность возобновления диалога между Россией и США, подчеркнув, что потери такой величины могли возникнуть из-за отсутствия совместной работы в экономике.

    Возможность обсуждения этих вопросов представится на встречах в Эр-Рияде, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к делегации для обсуждения экономических вопросов с американской стороной.

    Со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили запретить возвращение в Россию международным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины. Сообщалось, что с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. При этом объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России.

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    18 февраля 2025, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достигнутой с США договоренности по устранению проблем с банковскими переводами.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

    «Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью», – заявил министр, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале МИД России. Лавров уточнил, что представители обеих сторон вскоре договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров.

    Ранее МИД сообщил, что Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике.

    Агентство Reuters писало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.

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    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    18 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    США назначили переговорщика с Россией по Украине

    США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине

    США назначили переговорщика с Россией по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.

    «Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.


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    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    18 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева

    Украинские власти остановили онлайн-трансляцию с камер Reuters в Киеве

    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители прекратили трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в Киеве, запущенную вопреки запрету украинских властей.

    Украинские правоохранительные органы приостановили онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в Киеве, которую начало вести агентство Reuters, сообщает ТАСС. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что оперативно обратился в соответствующие органы после реакции общественности и медиа. В результате трансляция была остановлена.

    Reuters запустило онлайн-трансляцию впервые за три года, несмотря на запрет украинских властей, введенный в марте 2022 года. Этот запрет запрещает украинским и иностранным журналистам публиковать фото и видео, связанные с военными действиями, без санкционирования украинских властей. Такие меры были приняты в связи с введением военного положения и направлены на защиту национальной безопасности Украины.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предупреждала иностранных журналистов о возможной уголовной ответственности за несанкционированные публикации, содержащие информацию о военных действиях, дислокации войск и местах обстрелов. Агентство Reuters не предоставило пояснений, почему было принято решение о запуске трансляции в условиях действующего запрета.

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    18 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Супруга Зеленского сообщила о пребывании в отеле «Москва» в ОАЭ
    Супруга Зеленского сообщила о пребывании в отеле «Москва» в ОАЭ
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская делегация во главе с Владимиром и Еленой Зеленскими остановилась в отеле «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах, о чем сообщила первая леди Украины на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России).

    Прибывшая в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский и его супруга, остановилась в отеле «Москва», передает телеканал 360.

    Об этом сообщила Елена Зеленская в своих соцсетях. Она поделилась фотографией из конференц-зала отеля, подписав ее словом «скоро» и добавив эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага.

    Однако вскоре после этого публикация была удалена. На данный момент эта запись на странице Елены Зеленской отсутствует.

    Отель «Москва» в ОАЭ является известным местом для размещения высокопоставленных гостей и делегаций.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

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    18 февраля 2025, 21:37 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали причину его отказа ехать в Саудовскую Аравию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса, заявил советник офиса президента Украины Сергей Лещенко.

    Лещенко заявил, что Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, передает ТАСС. По его словам, это решение принято для того, чтобы не складывалось впечатление, будто новый переговорный процесс начал давать плоды.

    «Он отменяет визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы не создавалось впечатление, что начал работать новый хаб переговоров», – сказал Лещенко в эфире украинского ТВ.

    Кроме того, Лещенко отметил, что Украина предпочитает видеть Турцию в качестве посредника и настаивает на участии Европейского союза в переговорах. Важным для Киева условием является получение гарантий безопасности, однако, по словам советника украинского лидера, Соединенные Штаты хотят забрать 50% украинских ископаемых без предоставления каких-либо гарантий.

    Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта. До этого он отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Коментарии (8)
    18 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня украинских военных

    Офицер ВСУ: Войска ЕС будут усмирять недовольных прекращением огня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев объяснил, что войска ЕС на Украине нужны для предупреждения эксцессов среди украинских военных, недовольных прекращением огня.

    Офицер ВСУ Евгений Бекренев, известный как «Арти Грин», в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил, что европейские войска необходимы в тылу Украины для предотвращения эксцессов со стороны украинских военных, которые могут быть недовольны прекращением огня, передает mk.ru.

    Офицер ВСУ подчеркнул, что контингент европейских войск нужен не для обеспечения безопасности, а для эффективного соблюдения режима прекращения огня. Бекренев отметил, что значительная часть украинских воинов может не одобрить предложенный формат прекращения огня, что делает ситуацию более сложной и непредсказуемой.

    «Арти Грин» также выразил мнение о том, что у президента Украины Владимира Зеленского недостаточно ресурсов для того, чтобы полностью контролировать ситуацию и запретить всем стрелять. Бекренев добавил, что на складах украинских подразделений находятся боевые дроны, которые нигде не учтены, и это создает дополнительные сложности. Он подчеркнул, что решение этих проблем требует участия контингента европейских стран.

    The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

    Коментарии (4)
    Главное
    Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам
    Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры России и США
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    Тела умерших в один день во сне футболистов отправили на экспертизу

    Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

    Американские бренды одежды уже прощупывают почву, чтобы вернуться в торговые центры России. Следом начнут возвращаться и все остальные – и McDonalds, и Visa с Mastercard, и западные автоконцерны, и производители техники. Кто придет в Россию первым, а у кого возникнут сложности с возвратом? Кого в России ждут с распростертыми объятиями, а для кого мест уже нет? Подробности

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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы

    Срочное совещание евролидеров, которое собрал у себя президент Франции в свете «предательства» США, завершилось провалом. По вопросу отправки миротворцев на Украину собрание раскололось, по остальным вопросам достигло «минимального прогресса», никаких заявлений по итогам встречи не принято, а Макрон даже не вышел к прессе. В Европе царит уныние. Но что огорчило ее больше всего? Подробности

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    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

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    Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

    По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов. Что это за интересы? И есть ли «подводные камни» для Москвы в сотрудничестве с правительством Ахмеда Шараа? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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