Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом

Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине

Tекст: Вера Басилая

Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.

По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.

«Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.

Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.

Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.