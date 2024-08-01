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Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом
Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине
Обвиняемый в терроризме экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев* заявил, что в его дом на Украине прилетел беспилотник, пишут украинские СМИ.
Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.
По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.
«Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.
Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом