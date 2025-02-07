Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Новый российский космический двигатель довезет до Марса за месяц
Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований создали прототип плазменного ракетного двигателя. Устройство работает на базе магнитного ускорителя (фото: triniti.ru)
Мощность двигателя составит 300 кВт. Таким образом, устройство позволит развить скорость, недоступную химическим аналогам. Кроме того, оно будет более эффективно расходовать топливо (фото: triniti.ru)
По словам директора института Алексея Воронова, полет на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону. Использование плазменных двигателей сократит миссию до 30–60 дней. (фото: triniti.ru)