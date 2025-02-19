Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
Стало известно об отсутствии у США здания для консульства во Владивостоке
Стало известно о необходимости новой аренды для генконсульства США во Владивостоке
Бывшее здание генерального консульства США во Владивостоке на улице Пушкинская, 32 теперь в частной собственности, и при восстановлении дипотношений США придется искать новое помещение, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Бывшее здание генерального консульства США во Владивостоке, расположенное по адресу ул. Пушкинская, 32, сейчас находится в частной собственности, передает ТАСС.
В случае восстановления дипломатических отношений и возобновления работы консульства США придется заново искать и арендовать новое помещение для своих нужд.
В пресс-службе правительства Приморского края подтвердили, что Министерство имущественных и земельных отношений не занимается этим зданием.
Консульство США работало в данном здании с 22 сентября 1992 года, после открытия Владивостока для посещения иностранцами. Однако в 2021 году США приостановили деятельность своих консульств во Владивостоке и Екатеринбурге.
Источник в дипломатических кругах пояснил, что обычно, когда иностранное государство планирует открыть представительство, оно самостоятельно занимается поиском помещения и согласованием с МИД и другими ведомствами.
Тем временем, как сообщало NBC News, ради снижения расходов Госдепа власти США могут закрыть ряд консульств по всему миру.
Напомним, новые власти США проводят масштабный пересмотр деятельности правительственных ведомств и финансируемых ими организаций. Так, ревизия коснулась USAID, радиостанции «Голос Америки*» и «Радио Свобода*» (признаны иноагентами в России), минобразования США, федерального агентства FEMA, ведется спор вокруг минфина США.