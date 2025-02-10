Маск обвинил FEMA в размещении мигрантов в роскошных отелях

Маск заявил о нецелевом расходовании FEMA 59 млн долларов на мигрантов в Нью-Йорке

Tекст: Дарья Григоренко

Маск обвинил федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) в нецелевом расходовании 59 млн долларов на размещение нелегальных мигрантов в Нью-Йорке. Маск заявил, что эти средства были направлены отелям премиум-класса, что, по его мнению, является нарушением закона и указа президента, передает РИА «Новости».

Глава DOGE подчеркнул, что средства FEMA должны быть предназначены исключительно для помощи населению в период стихийных бедствий, а не на оплату услуг «роскошных отелей для нелегалов». В поддержку Маска член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала привлечь к ответственности участников финансовой операции и отправить их за решетку.

В субботу сообщалось, что близкий к возглавляемому Илоном Маском департаменту по повышению эффективности правительства (DOGE) менеджер Том Краузе получит контроль над системой платежей министерства финансов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство юстиции США временно ограничило доступ ведомства DOGE к персональным данным в платежной системе минфина, чтобы избежать нарушения конфиденциальности.

В США уже разразился скандал вокруг действий DOGE, когда она получила доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию США (USAID). USAID с 7 февраля 2025 года отправит весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск, за исключением сотрудников, выполняющих критически важные функции.