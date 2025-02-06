Доступ ведомства Маска к информации Минфина США временно ограничили

NBC News: Доступ ведомства Маска к данным Минфина США временно ограничили по иску профсоюзов

Tекст: Мария Иванова

Адвокаты Министерства юстиции США согласились временно ограничить доступ сотрудников, связанных с ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE), к информации в платежной системе министерства финансов страны, передает NBC News. Это решение было принято в ответ на судебный иск, поданный рядом членов профсоюзов, которые обвиняют Минфин в незаконной передаче частной информации ведомству DOGE. Это ведомство возглавляет известный предприниматель Илон Маск, передает ТАСС.

Истцы настаивают на том, что предоставление DOGE доступа к системе платежей правительства и содержащимся в ней персональным данным противоречит федеральным законам о конфиденциальности. Министр финансов США Скотт Бессент, как отмечается в иске, «решил за закрытыми дверями» разрешить непрофильным сотрудникам доступ к этим записям. Ограничение на доступ к информации останется в силе до нового слушания по иску, отмечает источник. Судебный документ все еще ожидает подписи судьи.

Ранее NBC сообщала, что Белый дом несколько раз напоминал Илону Маску, что его полномочия имеют пределы, и администрация следит за их соблюдением. Хотя у Маска есть доступ к платежной системе Министерства финансов США, он не может взаимодействовать с самими платежами.

Трамп назначил Маска руководителем DOGE, подчеркивая, что это ведомство будет давать рекомендации и советы извне, но не станет полноценным министерством без одобрения Конгресса США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разразился скандал вокруг действий инициативы по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемой Илоном Маском, когда она получила доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию США (USAID), и в ходе конфликта Маск грозил привлечь Службу маршалов США.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил USAID в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем 100 странах мира.