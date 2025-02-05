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Володин заявил о превращении USAID в криминальную сеть с биолабораториями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем ста странах мира.
В своем Telegram-канале он указал, что он указал, что агентство имеет представительства в более чем ста странах и, вопреки своему уставу, занимается финансированием исследований в области биологического оружия.
Володин напомнил, что на Украине выявили сеть биологических лабораторий, а за созданием и распространением оружия массового поражения в мире, по результатам расследования Госдумы, стоят США и экс-президент Джо Байден.
Парламентарий заявил, что USAID также занималось поддержкой подготовки и организации госпереворотов, от чего пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Киргизстан, Куба, Никарагуа и Венесуэла.
Володин добавил, что USAID спонсировало террористические организации и содействовало распространению наркотиков. Также агентство продвигало темы трансгендерного перехода, абортов и расово-гендерной повестки, что, по его мнению, является навязыванием чуждых ценностей через технологии мягкой силы.
Он отметил, что штаб-квартира агентства в Вашингтоне закрыта, и рассматривается вопрос о его ликвидации. Володин подчеркнул важность наказания виновных за совершенные преступления, чтобы подобное не повторилось в будущем.
Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.
Напомним, Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, а президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID.