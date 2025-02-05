Bloomberg: Маск пригрозил USAID, потребовав доступ к секретным данным

Bloomberg: Команда DOGE Илона Маска получила доступ к конфиденциальной информации USAID

Tекст: Мария Иванова

В субботу молодые сотрудники инициативы Илона Маска по повышению эффективности правительства, известные как «DOGE kids», попытались получить доступ к офисам Агентства США по международному развитию (USAID), включая защищенную комнату для хранения секретных документов, сообщает Bloomberg. Конфликт возник, когда охрана USAID отказалась удовлетворить их требования. В итоге Маск связался с агентством и пригрозил привлечением Службы маршалов США, если его команде не дадут доступ к информации.

Конфликт между командой DOGE и USAID стал кульминацией напряженной недели, когда более 100 сотрудников агентства были отправлены в административный отпуск. Это произошло на фоне попыток администрации Трампа пересмотреть деятельность агентства, созданного в 1961 году для помощи странам в борьбе с бедностью и болезнями и противодействия влиянию Китая и России. Так, Министерство государственного управления начало задавать вопросы о структуре, контрактах и программах помощи агентства.

Сотрудники DOGE, включая молодых специалистов с опытом работы в техноиндустрии, стремились получить доступ к чувствительной информации, хранящейся в защищенной комнате USAID. По данным источников, вход в эту комнату требует специального допуска, имеющегося не у всех членов команды. В ответ на отказ в доступе Илон Маск заявил, что готов привлечь федеральных маршалов для реализации своих требований.

На фоне этого конфликта также произошло удаление материалов, связанных с поддержкой ЛГБТ-сообщества и темами разнообразия и включения из офисов USAID. Это вызвало дальнейшую напряженность в агентстве, в результате чего начальник штаба агентства подал в отставку.

Тем временем веб-сайт USAID был временно закрыт и перемещен в сокращенном формате на сайт Государственного департамента.

Напомним, агентство США по международному развитию с 7 февраля 2025 года отправит весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск, за исключением сотрудников, выполняющих критически важные функции.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил агентство в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем ста странах мира.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки млрд долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США.