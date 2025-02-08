  • Новость часаРоссия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
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    Зачем Белый дом бьет в первую очередь по вассалам США
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду россиского СМИ
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    Экс-главу Новгородской области Никитина назначили замминистра транспорта
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку
    Сенатор Косихина выступила против новых выходных на Пасху и Троицу
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    8 февраля 2025, 05:56 • Новости дня

    WP рассказала о получении Маском возможности влиять на федеральный бюджет США

    Washington Post сообщила о переходе системы платежей минфина США под контроль союзника Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Близкий к возглавляемому Илоном Маском департаменту по повышению эффективности правительства (DOGE) менеджер Том Краузе получит контроль над системой платежей министерства финансов США, пишет Washington Post.

    «Министерство финансов назначает союзника службы DOGE на ключевую должность», – приводит РИА «Новости» сообщение Washington Post.

    Краузе станет фискальным помощником министра. Эта позиция предоставит ему контроль над системой, управляющей ежегодными платежами на сумму более 5 трлн долларов.

    Газета отмечает, что назначение Краузе может позволить DOGE внести кардинальные изменения в федеральный бюджет. Среди сотрудников министерства финансов США возникли опасения по поводу данного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство юстиции США временно ограничило доступ ведомства DOGE к персональным данным в платежной системе минфина, чтобы избежать нарушения конфиденциальности.

    В США уже разразился скандал вокруг действий DOGE, когда она получила доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию США (USAID). USAID с 7 февраля 2025 года отправит весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск, за исключением сотрудников, выполняющих критически важные функции.

    7 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США

    Советник Зеленского Подоляк заявил о желании Киева спровоцировать войну США с Россией

    Власти Украины захотели спровоцировать войну между Россией и США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, что якобы принесло бы выгоду Украине.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины хотело бы спровоцировать военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Подоляк отметил, что Киеву было бы «намного лучше» в случае подобного конфликта, хотя реализовать такое намерение крайне сложно, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина». В ответ на вопрос ведущего, может ли президент США Дональд Трамп ввести силы на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что «допускать можно все что угодно, но существуют рациональные моменты». Он подчеркнул, что «необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России».

    В эфире Подоляк также добавил, что война между двумя мировыми державами была бы «другого уровня», что делает реальную перспективу такого конфликта «слишком сложной».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на неподконтрольных Киеву территориях.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства и какие факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины

    ФСБ задержала четырех женщин – агентов Украины за подготовку терактов против офицеров Минобороны

    ФСБ задержала готовивших теракты женщин – агентов Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ России задержала четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами для подготовки терактов против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины. Они подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

    Женщины прошли обучение на территории Украины.

    «Задержанные ... прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», – отмечает спецслужба.

    В ходе обысков у них были обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и средства связи с украинскими кураторами.

    ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших задержанным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Киевский райсуд Симферополя поместил под стражу трех членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. А в Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

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    7 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР

    Рогов: ВС России после взятия Великой Новоселки вышли на границу ДНР и Запорожской области

    Российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска достигли административной границы Запорожской области на востоке после освобождения Великой Новоселки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что после освобождения Великой Новоселки российская армия оказалась у административной границы между ДНР и Запорожской областью, передает ТАСС.

    Он уточнил, что дальнейшее продвижение российских войск может позволить зайти с востока и севера на укрепрайоны ВСУ в районе Гуляйполя и Орехова. Там, по его словам, противник продолжает удерживать оборону и перебрасывает подкрепления.

    Рогов подчеркнул, что освобождение Великой Новоселки стало важным шагом для продвижения российских войск к стратегически важным позициям в регионе.

    В четверг российские войска успешно отразили контратаку украинских сил у Каменского в Запорожской области, уничтожив до трех танков и до роты пехоты противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска после освобождения Великой Новоселки начали продвигаться к административным границам Запорожской области с востока.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой.

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    7 февраля 2025, 11:35 • Новости дня
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    Полиция задержала обнажившую грудь в центре Краснодара девушку
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Краснодара, оголившая грудь в центре города, была задержана полицейскими за мелкое хулиганство, сообщили в полиции.

    Полиция Краснодара задержала 28-летнюю местную жительницу после того, как она 4 февраля обнажила грудь на центральной улице города.

    Девушка извинилась за свое поведение и заверила, что больше не будет повторять подобные действия. На нее был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, передает RT.

    Ранее девушка в центре Краснодара вылезла из люка автомобиля Mercedes и оголила грудь, за что ей грозило до 15 суток ареста.

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    7 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Россия ввела «зеркальные меры» к западным журналистам

    Посол России заявил о «зеркальных мерах» в ответ на отказы в визах российским журналистам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала применять зеркальные меры к западным журналистам в ответ на отказ в визах российским представителям СМИ, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Россия начала принимать зеркальные меры в отношении западных журналистов после отказа в визах российским, передает РИА «Новости». Мешков отметил, что Россия долгое время подходила к этому вопросу аккуратно, но западные страны, включая Францию, вынудили ее к таким действиям.

    По словам дипломата, сейчас меры касаются сферы «выдачи или невыдачи виз». Мешков подчеркнул, что в России пресс-конференции, проводимые руководством страны, остаются открытыми для иностранных журналистов, в отличие от ситуации на Западе.

    «В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно, потому что, в отличие от здешней ситуации, Россия – демократическая страна», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    МИД Франции в свою очередь призвал РФ пересмотреть решение по французскому корреспонденту, грозя ответными мерами.

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    7 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Польские власти обязали убрать российский танкер «Хатанга» из порта Гдыня

    Морское управление польского города Гдыня велело руководству порта убрать российский танкер «Хатанга» из акватории

    Tекст: Антон Антонов

    Морское управление Гдыни потребовало убрать российский танкер «Хатанга» из порта, а также собирается добиваться от владельца судна возмещения стоимости стоянки с 2017 года, сообщило министерство инфраструктуры Польши.

    Танкер «Хатанга» прибыл в Гдыню в 2017 году. Тогда судно было задержано, поскольку не прошло государственный портовый контроль. В 2020 году его владелец, Мурманское морское пароходство, был признан банкротом, передает ТАСС.

    «Судно угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации», – говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Администрация порта Гдыня обязана убрать судно «не позднее трех месяцев с момента принятия решения».

    Польская сторона намерена добиваться от российского судовладельца возмещения стоимости стоянки танкера за весь период нахождения в порту.

    Танкер был спущен на воду в шведском Мальме в 1987 году.

    В 2019 году сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства был арестован в Великобритании за долги судовладельца; судно «Всеволод Белецкий» арестовали в индийском порту Халдия; моряки из России также были задержаны в Испании на судах Мурманского морского пароходства.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    7 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

    Банк России возобновил выпуск банкнот 5 и 10 рублей вместо монет для удобства населения

    В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей, покрывая их защитным лаком, чтобы заменить монеты, так как бумажные деньги стали более популярными у населения, сообщили в Банке России.

    Банк России объяснил решение заменить монеты номиналом 5 и 10 рублей на банкноты из-за изменения предпочтений населения, передает ТАСС.

    Регулятор объяснил, что банкноты занимают меньше места в кошельке и не оседают в копилках, что делает их более удобными для использования.

    В прошлые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались спросом, но быстро изнашивались, и их заменяли монетами. Однако, как отмечают в Банке России, ситуация с тех пор изменилась.

    Центробанк указал, что печать банкнот стала более выгодной, чем чеканка монет, поскольку их легче перевозить. Это решение связано с тем, что бумажные деньги стали более популярными среди населения, поскольку они занимают меньше места и не остаются в копилках, как монеты.

    Напомним, что в 2022 году Центробанк возобновил печать банкнот этих номиналов, которые дополнительно покрываются защитным лаком для увеличения срока службы.

    Председатель Союза бонистов России Александр Баранов объяснил, что купюры мелкого номинала позволяют сэкономить на производстве денег за счет использования бумаги вместо металла, так как металл имеет более высокую стоимость.

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    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

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    7 февраля 2025, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    Российские войска освободили Дружбу в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив за минувшую неделю Крымское и Барановку, а за последние сутки – Дружбу в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований за неделю на этом направлении составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая немецкий Leopard, 29 бронемашин, в том числе две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также шведский бронетранспортер Viking. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три – западного производства.

    Кроме того, активными действиями подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожен 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций РЭБ и 20 складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 бронемашина. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 19 бронемашин и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожены две станции РЭБ, сообщил Конашенков.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии.

    ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

    В Минобороны напомнили, что накануне подразделениями группировки «Север» была сорвана попытка контрнаступления ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области. Были отражены восемь волн атак.

    В течение недели продолжалось уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а в минувшие выходные – Крымское в ДНР.

    За прошлую неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

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    7 февраля 2025, 10:33 • Новости дня
    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
    Астронавт НАСА с украинскими корнями вошел в экипаж российского «Союза МС-29»
    @ nasa.gov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Анил Менон Самойленко вошли в экипажи «Союза МС-28» и «Союза МС-29», что станет их первыми космическими полетами.

    В составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС-28» и «Союз МС-29», которые отправятся к МКС, проведены изменения. Астронавт НАСА Кристофер Уильямс назначен в основной экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28», который стартует осенью 2025 года. Вместе с ним в экипаж входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, сообщает ТАСС.

    В состав экипажа «Союза МС-29», запуск которого намечен на лето 2026 года, включен астронавт НАСА Анил Менон Самойленко. Российский космонавт Сергей Корсаков покинул этот экипаж. Эти миссии станут первыми космическими полетами для обоих астронавтов.

    Анил Менон Самойленко – подполковник Военно-воздушных сил США, врач скорой помощи. Был хирургом НАСА и медицинским директором SpaceX, прежде чем был выбран кандидатом в астронавты. Родился 15 октября 1976 года в Миннеаполисе в семье украинских и индийских иммигрантов.

    Также стало известно, что российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий американских космических кораблей Crew Dragon. Платонов включен в экипаж миссии Crew-11, старт которой планируется во второй половине 2025 года. Артемьев примет участие в миссии Crew-12, стартующей в первой половине 2026 года. Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов ранее сообщал о такой возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США могут предложить России совместный полет на Марс в качестве меры для достижения мира на Украине, Роскосмос и НАСА продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС, а также синхронизировали сроки завершения работы МКС.

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    7 февраля 2025, 18:45 • Новости дня
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР

    Военкор Коц: Вместе с Дзержинском освобождены огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты

    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу.

    «Дзержинск (Торецк) по факту является воротами в северную часть Донецкой народной республики (ДНР), которую до сих пор  контролирует Киев. Там находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, с которого начиналось русское сопротивление в Донбассе», – отмечает Александр Коц, военкор газеты «Комсомольская правда». 

    «Понятно, что мы не будем штурмовать всю эту линию городов через Дзержинск, но именно этот город – ключевая точка с юго-востока. С востока воротами для нас будет Часов Яр, который тоже близок к освобождению, – продолжил собеседник. – А с запада эту агломерацию городов будет замыкать группировка войск «Центр», но после того, как будет окончена операция по освобождению Красноармейска (Покровска)». 

    Вместе с Дзержинском освобождены и его окрестности – огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты. «В последние месяцы из этого района ВСУ терроризировали дронами город Горловку, сообщения от атаках приходили каждый день, атакам подвергался гражданский транспорт», – отметил спикер.

    По его словам, дальнобойные гаубицы и системы HIMARS все равно смогут добивать до Горловки после освобождения Дзержинска, но «сейчас у противника наблюдается дефицит снарядов и боеприпасов под эти средства поражения». «Однако Горловка точно вздохнет немного свободнее», – подчеркнул Коц.

    Освобождение Дзержинска важно с психологической точки зрения, «потому что пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополосах Курской области, российская армия освобождает города».

    «Только с февраля прошлого года в ДНР были освобождены Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово, Великая Новоселка. А деревни и села я даже не считаю. Поэтому психологический эффект от освобождения Дзержинска тоже есть», – пояснил военкор.

    Освобождение любого населенного пункта влияет на продвижение российских войск. «Например, населенный пункт Дружба – это крупный поселок в Горловско-Енакиевской агломерации, где в том числе находились беспилотные группы, потому что основные силы ВСУ сидят в лесной полосе, на высотах. А в городах и подвалах находятся командные пункты управления и пункты управления БПЛА. В Дружбе до войны проживало чуть меньше двух тысяч человек, но до Константиновки по прямой полтора десятка километров. Соответственно, освобождение Дружбы тоже способствует будущей операции по освобождению Константиновки», – считает Коц.

    По его прогнозу, после того как группировки российских войск встретятся с разных направлений, они смогут усилить давление. «Группировка из-под Дзержинска встретится с группировкой, которая сейчас штурмует Часов Яр», – пояснил Коц.

    У ВСУ, добавил военкор, нет сил проводить наступательные операции. «ВСУ сами признают, что у России сейчас преимущество в живой силе и в средствах поражения. Да, с FPV-дронами у противника все хорошо, но в конечном итоге все решает пехота, инициатива продвижения по земле сейчас у российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу из сообщений Минобороны России. В успешной операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, ВСУ перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.

    Позиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском велись с началом СВО. Но затем этот отрезок фронта дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Уже во второй половине месяца Минобороны сообщило об освобождении расположенных в этом районе сел Шумы и Ленинское.

    Коментарии (15)
    7 февраля 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Город освобожден усилиями подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    7 февраля 2025, 20:08 • Новости дня
    В морге Таганрога прошли обыски
    В морге Таганрога прошли обыски
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы провели обыски в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Сотрудников учреждения подозревают в систематическом вымогательстве взяток от жителей/ Их сумма оценивается в 70 млн рублей.

    В правоохранительных органах сообщили, что в ходе обысков были изъяты рабочие компьютеры и документация, а также проведены допросы сотрудников, передает ТАСС.

    В рамках расследования проверяется информация о возможной причастности руководства учреждения к коррупционным схемам, связанным с ускорением процедуры выдачи тел и подготовкой их к захоронению. Сотрудники предположительно получали деньги за ускорение выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.

    Как пишет РБК, родственники умерших неоднократно жаловались на коррупцию в бюро. Издание 1rnd приводит слова одной из местных жительниц, которая заявила: «С нас попросили 20 тыс. за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки, не за неделю». Эти случаи стали известны с начала пандемии коронавирусной инфекции, когда незаконно полученные средства поступили на счета сотрудников.

    Ранее силовики начали обыски в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) Ростова-на-Дону.

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