Маск решил отправить команду DOGE за данными Минфина США

Команда Маска решила получить доступ к бухгалтерским данным Минфина США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Илон Маск направит команду DOGE в Парксбург, Западная Вирджиния, на следующей неделе для получения доступа к центральной бухгалтерской системе правительства США, сообщает Bloomberg. Это посещение предоставит команде доступ к одним из самых чувствительных финансовых данных правительства. Ранее федеральный судья ограничил доступ команды Маска к платежным системам Министерства финансов в суде, инициированном профсоюзами и группой пенсионеров из-за опасений по поводу конфиденциальности.

Маск стремится получить прямой доступ к федеральным системам данных в роли главы так называемого Департамента государственной эффективности. Он заявил, что благодаря его действиям было отменено контрактов и грантов на миллиарды долларов. Однако в Министерстве финансов утверждают, что у него нет полномочий для этого.

Команда DOGE будет находиться в здании Бюро фискальной службы в Парксбурге с вторника по четверг. Здесь располагается Центральная бухгалтерская система (CARS), которая обрабатывает данные для всех федеральных агентств и также включает банковскую информацию. Это отличается от систем распределения, к которым ранее имел доступ Маск. Судья Коллин Коллар-Котелли ограничила доступ к платежам двумя сотрудниками DOGE, один из которых был уволен в тот же день за расистские комментарии.

Маск заявил, что достиг соглашения с Министерством финансов по вопросам аудита и документации федеральных платежей. Он назвал изменения «очевидными и необходимыми» и добавил, что они будут внедрены текущими правительственными сотрудниками. Однако Министерство финансов пока не подтвердило достижение этого соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что не собирается приобретать TikTok и не планирует его развивать, а также сообщалось, что доступ его ведомства к информации Минфина США временно ограничили. Кроме того, Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством.