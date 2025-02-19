Как работают фейки «от противного»

В своих атаках на наше общество противник в полном соответствии со своим названием иной раз заходит от противного. Зверские комментарии с людоедским уклоном в Telegram-каналах с новостями с фронта никогда вас не пугали? Жарь свинину, жги хохлов, пленных не брать, извести украинцев до последнего, сровняйте Одессу с землей, Киев должен лежать в руинах, украинки должны рыдать на могилах своих детей и все такое.

Иной раз оторопь берет от кровожадности комментаторов. Сразу вспоминаешь «жареных колорадов», «одесские шашлычки», торт «кацапский младенец», «москалей на ножи» и думаешь – точно, один народ. А потом стряхнешь наваждение, присмотришься повнимательнее и вдруг понимаешь – абсолютное большинство таких комментаторов анонимны. Вы почти никогда не увидите постов такого содержания, только комментарии.

А потом хакеры ломают защиту СБУ, и в открытый доступ попадают инструкции киевского ЦИПсО, предназначенные «ципсятнику» – проукраинским ботофермам, в которых зашибают денежку и наши релоканты. И сразу всё встает на место. В этих инструкциях, среди всего прочего, четко и недвусмысленно даются рекомендации оставлять в патриотических Z-каналах комментарии максимально кровожадного толка, направленные против Украины и украинцев.

А зачем это делать? Это, казалось бы, противоречит здравому смыслу. Им бы надо на наших тонны фекалий вываливать. Зачем на себя-то? Ответ, на самом деле, прост. Расчеловечивание – оно ведь работает в обе стороны. Переставая видеть в противнике человека, ты и сам теряешь часть своей человечности. Да, видя, что творят эти «люди» с нашими пленными, с нашим мирным населением, с нашими городами и селами, очень трудно не дать волю зверю, который сидит в каждом. Но если этот зверь станет тобой повелевать, ты и сам станешь зверем. А зверя лечит только отстрел.

Помните, что случилось с евреями в октябре позапрошлого года? Тогда звери из ХАМАС атаковали фестиваль под открытым небом, где веселились тысячи молодых израильтян. Они убивали безоружных парней и девчонок, гоняясь за ними по полю на мотоциклах, и расстреливали в упор. Весь мир содрогнулся от ужаса. И евреи, воспылав совершенно праведным гневом, спустили своего зверя с привязи. Они ответили стократным зверством. С того момента на этом поле битвы не осталось людей, там звери сцепились со зверями. Крови израильтяне напились досыта. Но достигли ли своих целей? Нет. Таков результат расчеловечивания противника.

Психологические операции становятся всё изощреннее. Первые ласточки пролетали уже давно, еще в мирное время. Помните эти многочисленные посты, регулярно всплывавшие в соцсетях и распространявшиеся, как пожар в степи? «Закрывают библиотеку, книги сожгут, звоните и разбирайте бесплатно!» с в лучшем случае несуществующим телефоном, а в худшем – с телефоном ничего не подозревающего реального человека. Или еще более душещипательное: «закрывают питомник служебных собак, 50 обученных овчарок будут усыплять, спасите, заберите хоть одну». Подобные объявления с требованием максимального «репоста» появлялись с регулярностью подмосковных электричек. Причем города, адреса и телефоны каждый раз были разными, не менялся только текст.

Бессмысленность таких объявлений только кажущаяся. Таким образом заинтересованные люди и организации исподволь изучали процент людей в Рунете, которые готовы были поверить любой чуши, если она подана эмоционально и расчетливо бьет в болевые точки. И целью были даже не купившиеся на эти фейки люди, которые звонили спасать собачек и были жестоко разочарованы тем, что их тупо обманули. Причем обманули бессмысленно, ведь их даже не на деньги кинули, а «обманули дурака на четыре кулака». Настоящей целью и объектом изучения были те, кто эти фейки добровольно разгонял тысячами перепостов, при этом сами по этим телефонам не звонившие. То есть пассивные доброхоты с активной жизненной позицией. Те, кто против всего плохого и за все хорошее и всегда готов запустить волну, не вставая с дивана. Это база раскачки, навоз «майдана». Они сами на площадь не выйдут, но чем шире эта база, тем больше будет унавожен этот самый потенциальный «майдан», тем шире охват информационной волны, тем больше на этот «майдан» выйдет тех, кто способен действовать. И для того, чтобы стать этим навозом, даже не обязательно разделять позицию «майдана». Достаточно стать одним из звеньев цепочки тех, кто разгоняет вбросы, не давая себе труда для критического осмысления этого вброса.

С началом СВО то там, то сям всплывает душещипательная фотография с парнем в больничном халате и бинтах. Это каждый раз другой парень, другой госпиталь и другой город. То Донецк, то Севастополь, то Питер. Текст всегда один. Пишет неравнодушная медсестра, что у них лежит боец с фронта, потерявший память. Он не знает, кто он и кто его родные. Распространяйте пост как можно шире, поможем парню найти близких! Причем эта «медсестра» никогда не автор поста, на нее всегда только ссылаются.

На самом деле, это практически невероятная ситуация. Для этого солдат должен потерять все, что могло бы его идентифицировать – документы, жетон, оружие, оказаться одному и голым. Потому что в армии даже предметы обмундирования подписываются или клеймятся. Это абсолютно естественное дело там, где все одеты одинаково. Иначе ты поутру просто рискуешь не найти свою одежду. Но даже если такое случится, установлением личности такого бойца будут заниматься следователи и дознаватели военной прокуратуры, а никак не сердобольная анонимная медсестра госпиталя. Да и в конце концов, фото и видеосъемка в военных госпиталях запрещена категорически. И такая вот медсестричка в результате своей заботы о пациенте получит не просто взыскание по службе, а возбуждение уголовного дела той же военной прокуратурой.

Но вброс этот очень результативен, потому что бьет в очень болезненную точку. Остаться равнодушным к судьбе «солдатика, потерявшего память», сложно даже неэмоциональным людям. А в результате заинтересованные люди получают и негативный фон, тревогу в обществе, да и заодно вычисляют охват некритично мыслящей, эмоциональной и доверчивой аудитории патриотической направленности. Через эту аудиторию можно будет уже предметно, по планам и цифрам охвата, расшаривать уже гораздо менее безобидные темы, направленные на расшатывание обстановки в стране, причем под абсолютно патриотическими лозунгами.

Свежая «ципсушка» вообще удивительна. По Сети разлетается некий документ, рассказывающий о героической службе на благо Родины дочери нашего президента Марии Воронцовой. Дескать, она принимает участие в СВО, спасает раненых, попала под обстрел и получила осколочные ранения при разгрузке санитарного эшелона. Нелепость этого фейка поражает воображение. Что делать детскому врачу-эндокринологу, да еще занятому научной работой, на фронте? Какие, к черту, санитарные эшелоны? У нас на дворе 1941-й что ли? Кто пустит близкого родственника самого охраняемого человека в государстве в зону боевых действий, где за ним будет охотиться весь аппарат СБУ и ГУР?

Но ведь это не компромат, а наоборот, возвеличивание! Не только у Сталина, Хрущева и Микояна сыновья воевали! Наши не хуже! С какой целью может быть состряпана подобная фальшивка? Это же нелогично!

Да нет, более чем логично. И то, что фальшивка состряпана так топорно, это как раз подтверждает. Для того, чтобы «разоблачить ложь тупой российской пропаганды», в самый раз. Обратите внимание, с каким счастливым, почти сладострастным подвыванием кинулись киевские СМИ и наши доморощенные эльфы «срывать покровы» с этой якобы агитки! Нет ничего проще, чем самому вбросить ложь и самому же ее разметать в пух и прах.

Но ведь не для одного же этого затевалась эта психологическая операция? Нет конечно, для этого мозгоправы Незалежной слишком изощренны. Целей, как обычно в таких случаях, много.

Это, разумеется, и уже известное нам выявление количества людей патриотического склада, готовых верить любой чуши. Причем на этот раз невольное участие в разгоне волны принимают совсем уж простодушные люди. Для понимания фейка о «солдатике без памяти» нужно все же знать некоторые особенности функционирования военной медицины и военной прокуратуры, да и самой армии. А на этот «разгон» могли повестись только те, кто верит вообще в любую сказку, если она им нравится.

Второй слой – компромат «от противного». Фальшивка создает образ высокоморальной и героической женщины, дочери Верховного, которая не побоялась, пошла наперекор всему и все такое. И когда этот фейк разоблачается, у поверившего в него возникает заложенная в подкорку нейропрограммистами ЦИПсО мысль – а ведь она на самом деле не такая, как я подумал. И откат восприятия идет даже на большую глубину, чем был «накат». И то, что дочь президента, действительно, очень достойный человек, занимается медицинской наукой и ничем себя не запятнала, уже не берется во внимание. То, что до этого вброса вы про нее вообще не думали, не важно. То есть мы имеем создание отрицательного эффекта путем разоблачения положительного без малейшего участия в этом объекта фальшивки.

Еще один эффект такой операции – внесение раскола в так называемую патриотическую общественность. Представьте, среди десятков восторженных комментариев под такой «залепухой» человек патриотического склада, но с критическим мышлением, пишет: «ребята, это же фейк». В ответ он, разумеется, получает три ведра помоев, обвинения в работе на Зеленского и ярлык «ципсошник». Грубость фейка настолько очевидна, что это однозначно попытка расколоть патриотический лагерь и отделить тех патриотов, что смотрят на мир трезво и разумно, от массы тех, кто в своей доверчивости не видит границ.

Это далеко не первый такой вброс. Только на этот раз фигура фейка более значимая. Сколько до этого набрасывалось лозунгов про то, что дети генералов отсиживаются в тылу и зажигают в клубах? Приводишь список не просто участвующих в СВО детей высокопоставленных военных, а только погибших, а в ответ игнор, сразу перепрыгивают на другую тему. Реалии таким комментаторам не важны, нужен исключительно негативный эмоциональный фон.

Как же противостоять этому психологическому накату лжи? Да все просто. Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на уличном рынке огурцы. Вы же обязательно моете овощи, даже если они выглядят красиво? Вам ведь в голову не придет хрумкнуть такой огурец прямо у прилавка? Вы для этого себя слишком уважаете и бережете. Так вот, «огурцы из интернета» гораздо более опасны, потому что попадают не в желудок к вам, а прямиком в мозг. И обработка этого продукта должна быть гораздо более тщательной.

Чем проще предлагается решение, тем оно менее реально. Чем эмоциональнее призывы, тем больше шанс, что вами манипулируют. Чем настойчивее призывы к репостам, тем выше вероятность психологической операции по использованию вас втемную. Всегда имейте в виду, что у любого события минимум две стороны. И если вас призывают занять одну из них, то почти наверняка скрывают вторую. Всегда обращайте внимание на детали. Именно на них сыплются любые фейки и вбросы. И конечно же, правило трех дней. Не спешите реагировать на новости, особенно кричащие. Дайте им отлежаться три дня. Скорее всего, через три дня все будет выглядеть совершенно иначе. Лучше казаться здравомыслящим тугодумом, чем умником, которого развели на мякине, и который отказывается это признать и с пеной у рта доказывает, что он был прав, хотя над ним уже все смеются. Вот тогда вы точно будете выглядеть дураком.