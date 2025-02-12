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    В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    @ imago-images/Global Look Press

    12 февраля 2025, 13:56 Мнение

    В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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    Мюнхенская конференция по безопасности – это главный открытый «мозговой штурм» Запада, посвященный его отношениям с окружающим миром. Именно в таком качестве конференция была создана в начале 1960-х годов, остается такой и сейчас: ничего нового как по форме, так и по содержанию.

    В 2025 году она пройдет 14-16 февраля и, как обычно, соберет не только западных политиков и экспертов, но и некоторых представителей стран, которые мы называем Мировым большинством. Приезжают китайцы, индийцы, представители арабских стран и даже немного гостей из Африки и Латинской Америки, раньше ездили российские политики и эксперты. Причина их участия проста – это сочетание попыток лучше предсказать стратегию Запада в будущем, с одной стороны, и оценить реакцию на свои собственные высказывания.

    О том, чтобы договориться или поискать пути к компромиссу, не думает никто: все уже привыкли, что в отношениях с США и их сателлитами может быть только «игра с нулевой суммой», когда приобретения одних автоматически означают для других потери.

    В крайнем случае мюнхенская площадка используется для того, чтобы донести в присутствии стран Запада свои мысли до всего остального мира. Именно таким было историческое выступление в Мюнхене президента Владимира Путина в 2007 году. Именно с него принято вести отсчет распада той системы доминирования США, что возникла в мире после конца холодной войны. И само собой, поворот к конфликту в отношениях России и Запада, поскольку последний органически не может переносить отличные от своей точки зрения мнения.

    Во всем остальном это мюнхенское сборище представляет собой довольно занудное мероприятие, где основные роли давно расписаны, а фундаментально важные для всего человечества вопросы присутствуют только в том смысле, какую потенциальную выгоду или угрозу они могут представлять для организаторов. К конференции пишется ежегодный доклад, в этом году он громко называется «Многополяризация» – видимо из желания предложить свою альтернативу многополярности, продвигаемой Россией, Китаем, Индией и другими странами.

    Громкое название, впрочем, компенсируется исключительно скучным содержанием текста, который пишут штатные сотрудники оргкомитета, состоящие там на зарплате. С учетом того, что острые вопросы в отношении самих себя на Западе ставить не принято, с каждым годом текст доклада становится все более вымученным. И совершенно уступает в качестве аналогичным документам, публикуемым в России или Азии.

    Местом проведения слета интеллектуальных сил Запада выбрана Германия. Во-первых, это их наиболее экономически крупное и развитое государство, способное потянуть такой форум с финансовой и организационной точек зрения. Во-вторых, она полностью контролируется США и поэтому можно не опасаться попыток тянуть одеяло на себя и протаскивать альтернативные Вашингтону точки зрения. Все будет сделано очень аккуратно.

    Кроме общих проблем, с которыми имеют сейчас дело США и их сателлиты, на конференции обещают уделить большое внимание теме достаточно забавной, но в то же время показательной для состояния умов на Западе – вероятности размещения неких «европейских миротворцев» на Украине. Забавной, потому что она совершенно оторвана от реальности и является прекрасным примером одного из множества симулякров, в невообразимых количествах производимых западными СМИ и «говорящими головами». И по этой же самой причине показательной, поскольку демонстрирует, что западное экспертное сообщество и политики готовы часами обсуждать совершенно невероятные с практической точки зрения идеи.

    Это в полной мере отражает европейский подход: будучи не в состоянии повлиять ни на что, происходящее в мире, Старый Свет создает конструкции, которые потом сам с собой обсуждает с колоссальным упоением. Так, пару дней назад президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущих инвестициях Парижа в развитие собственного искусственного интеллекта – конкурента китайским и американским разработкам. Нет сомнений, что в итоге все словами и ограничится.

    Однако все эти упоительные беседы станут только фоном для знакомства европейцев с представителями нового американского правительства. Посланцы Дональда Трампа заранее наводят ужас на своих собеседников в Европейском союзе, и там собираются использовать встречу в Мюнхене для того, чтобы лучше понять, как иметь дело с очередным поколением американских хозяев. Есть опасения, что те окажутся намного более требовательными к Европе, чем это было последние годы. Значит, их сателлитам нужно искать способы подтвердить свою стратегическую лояльность, но максимально избежать новых значительных расходов.

    Американцы находятся в идеальном положении рэкетира, который полностью контролирует поведение подопечных и одновременно держит их в неведении по поводу своих дальнейших замыслов. Сейчас главная угроза с их стороны – сохранить конфликт с Россией в прежнем масштабе, но переложить расходы полностью на европейцев. Этого в Евросоюзе и Британии боятся больше всего: ведь все их разговоры про наращивание военных приготовлений – не более чем просто пустое сотрясание воздуха. Европейские избиратели находятся в состоянии полной апатии и совершенно не готовы строем идти воевать с Россией.

    Думается, что основная забота представителей Европы сейчас – это придумать, как перекантоваться ближайшие пару лет, занимая американцев добрыми намерениями и увлекательными беседами. Потому что все уверены, когда в 2027 году в США состоятся выборы в парламент на них успеха добьется оппозиционная Трампу Демократическая партия. И тогда работа американского правительства будет парализована еще на следующие два года. А Европа сможет и дальше делать вид, что серьезно относится к меняющейся международной действительности. Есть, впрочем, подозрения, что подобной тактики придерживается не только Европа, но и более солидные глобальные державы.

    Так и развиваются теперь отношения между США и их главным клиентом – европейцы не видят решений для изменения своего бедственного положения. И думают только о том, как тактически обеспечить свои интересы, не меняя ничего внутри или во внешней политике. При этом они, в глубине души, хотели бы нормализации отношений с Россией. Но совершенно не представляют то, как вести себя после этого: вся политика Евросоюза последние 30 лет была выстроена вокруг нарушения российских интересов. Менять сейчас что-то невозможно, да и некому, поскольку для этого нет годных политических деятелей.

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне во времена холодной войны до попыток сделать из нее видимость события, имеющего значение для всего мира в 1990–2000-е годы. После мюнхенской речи Владимира Путина площадка стала все больше превращаться в платформу для сохранения пошатнувшейся монополии. Теперь места для умственной жизни там не осталось – на повестке только текущие политические интриги внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром. 

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