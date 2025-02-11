Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины

Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины

Tекст: Александра Юдина

В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.

По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.

Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».

Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.