Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью New York Post Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Он отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором для нашей нации». Он заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

На следующей неделе вице-президент Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ненуклеарную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.