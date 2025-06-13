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Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке
Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение
Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.
Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».
Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.
СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.
Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.