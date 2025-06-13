Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

Tекст: Вера Басилая

Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

