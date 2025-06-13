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CNN сообщила о планах США провести переговоры с Ираном
CNN: США подтвердили намерение провести переговоры с Ираном в Омане
Соединенные Штаты ожидают, что встреча по иранской ядерной сделке пройдет в Омане 15 июня, несмотря на удары Израиля, сообщает телекомпания CNN.
По данным телекомпании, США по-прежнему рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке 15 июня в Омане, передает ТАСС.
По данным источников телеканала, Вашингтон сохраняет приверженность этим контактам, несмотря на продолжающиеся обострения на Ближнем Востоке, в частности из-за недавних ударов Израиля.
В ночь на пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудил с представителями Омана подготовку к предстоящим переговорам. Отмечается, что американская сторона не планирует отменять встречу или менять ее формат из-за текущей ситуации в регионе.
Переговоры должны касаться вопросов ядерной сделки и перспектив ее возобновления, их проведение запланировано на 15 июня.
Ранее Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране и провел операции против представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.
Член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил о возможной отмене нового раунда переговоров с США по ядерной программе из-за этих атак.
Президент США Дональд Трамп допустил дальнейшую эскалацию в случае отказа Тегерана от соглашения и предупредил о новых атаках.
До этого Трамп подтвердил стремление к дипломатическому решению и отказ США от прямого участия в израильских ударах по Ирану.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль обострил ситуацию на Ближнем Востоке своими ударами по Ирану.