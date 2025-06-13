CNN сообщила о планах США провести переговоры с Ираном

CNN: США подтвердили намерение провести переговоры с Ираном в Омане

Tекст: Вера Басилая

По данным телекомпании, США по-прежнему рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров с Ираном по ядерной сделке 15 июня в Омане, передает ТАСС.

По данным источников телеканала, Вашингтон сохраняет приверженность этим контактам, несмотря на продолжающиеся обострения на Ближнем Востоке, в частности из-за недавних ударов Израиля.

В ночь на пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудил с представителями Омана подготовку к предстоящим переговорам. Отмечается, что американская сторона не планирует отменять встречу или менять ее формат из-за текущей ситуации в регионе.

Переговоры должны касаться вопросов ядерной сделки и перспектив ее возобновления, их проведение запланировано на 15 июня.

Ранее Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам в Иране и провел операции против представителей высшего военного руководства и физиков-атомщиков.

Член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил о возможной отмене нового раунда переговоров с США по ядерной программе из-за этих атак.

Президент США Дональд Трамп допустил дальнейшую эскалацию в случае отказа Тегерана от соглашения и предупредил о новых атаках.

До этого Трамп подтвердил стремление к дипломатическому решению и отказ США от прямого участия в израильских ударах по Ирану.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль обострил ситуацию на Ближнем Востоке своими ударами по Ирану.