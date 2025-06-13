Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, передает ТАСС.

По словам президента США, теперь у Тегерана не будет возможности получить ядерное оружие, что снизит угрозу для человечества и укрепит позиции рынка.

«Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно – и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», – сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение.

Член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщал, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.